Терминалы ЭРА-ГЛОНАСС получат дополнительную кнопку

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Андрея Жерегеля, на терминалах ЭРА-ГЛОНАСС, которые поступят в продажу во второй половине 2018 года, будет две кнопки. Одна из них — уже привычная нам SOS для вызова экстренных служб, а вторая — для получения дополнительных коммерческих услуг, сообщают «Известия».

Впрочем, воспользоваться новым сервисом смогут и те автомобилисты, у которых в машинах установлены однокнопочные модули. Чтобы получить доступ к необходимой услуге, водителю нужно будет нажать кнопку SOS и дождаться ответа оператора — он в свою очередь переадресует звонок на сотрудника контакт-центра, открывшегося 1 ноября.

Андрей Жерегеля также отметил, что в настоящее время АО «ГЛОНАСС» ведет переговоры с несколькими мобильными операторами. Предполагается, что клиенты смогут приобретать новые терминалы в салонах сотовой связи, а устанавливать их в автосервисах. Кроме того, для получения доступа к дополнительным услугам придется обращаться непосредственно в офис компании.