Названа дата премьеры машины, управляемой силой мысли

Фото: www.abw.by
Премьера полноразмерного макета первого в России нейромобиля — машины, которой можно будет управлять силой мысли — состоится 13 декабря на выставке «Вузпромэкспо-2017». Работу над транспортным средством ведут специалисты Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.
Виктория Базылева

Серийное производство нейромобиля, который приводится в движение электромоторами, начнется уже через три года. Эта машина призвана в первую очередь улучшить качество жизни граждан с ограниченными физическими возможностями.

– Совокупность данных о состоянии человека будет классифицироваться посредством специальных алгоритмов, которые позволят нам выявить ментальные команды пилота. Иными словами, будет определяться вариант движения в дорожной обстановке, о котором подумал человек, — рассказали «Российской газете» в НГУ им. Н. И. Лобачевского.

Удивительно, но несмотря на применение передовых технологий, цену на автомобиль установят сравнительно низкую — за транспортное средство попросят всего 550 000—990 000 рублей. В аналогичной моделью зарубежного производства приобретение российского нейромобиля обойдется на 50% дешевле.

Благодаря использованию легкой бестрансмиссионной платформы разработчикам удалось снизить не только цену автомобиля, но и увеличить максимальную дальность хода до 200—600 километров. Кроме того, не разорятся владельцы нейромобилей и на обслуживании — количество трущихся деталей сведено к минимуму, а значит требуется значительно меньше смазочных материалов и дополнительных проверок работы узлов и агрегатов.

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17 ноября 2017
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