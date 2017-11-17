Названа дата премьеры машины, управляемой силой мысли

Серийное производство нейромобиля, который приводится в движение электромоторами, начнется уже через три года. Эта машина призвана в первую очередь улучшить качество жизни граждан с ограниченными физическими возможностями.

– Совокупность данных о состоянии человека будет классифицироваться посредством специальных алгоритмов, которые позволят нам выявить ментальные команды пилота. Иными словами, будет определяться вариант движения в дорожной обстановке, о котором подумал человек, — рассказали «Российской газете» в НГУ им. Н. И. Лобачевского.

Удивительно, но несмотря на применение передовых технологий, цену на автомобиль установят сравнительно низкую — за транспортное средство попросят всего 550 000—990 000 рублей. В аналогичной моделью зарубежного производства приобретение российского нейромобиля обойдется на 50% дешевле.

Благодаря использованию легкой бестрансмиссионной платформы разработчикам удалось снизить не только цену автомобиля, но и увеличить максимальную дальность хода до 200—600 километров. Кроме того, не разорятся владельцы нейромобилей и на обслуживании — количество трущихся деталей сведено к минимуму, а значит требуется значительно меньше смазочных материалов и дополнительных проверок работы узлов и агрегатов.