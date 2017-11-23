Автомобили Mercedes-Benz сообщат владельцам о попытке угона

Как сообщает издание Autocar, владельцы автомобилей Mercedes-Benz смогут управлять новой системой, название которой пока не раскрывается, через мобильное приложение. Функция автоматически активируется при блокировке дверей. В случае, если датчики обнаружат какое-либо воздействие на машину — будь то эвакуация, удар или попытка угона — ее хозяин незамедлительно получит оповещение на свой смартфон.

Помимо этого, владельцам «Мерседесов» в следующем году откроется доступ и к другим услугам. К примеру, автомобили, выпущенные после сентября 2014 года, обзаведутся голосовым ассистентом Amazon Alexa. Чуть позже штутграртцы выпустят мобильный софт для дистанционного управления стеклами дверей и люком в крыше. Эта функция будет полезна, когда необходимо заранее приоткрыть окна, чтобы проветрить салон.