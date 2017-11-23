Автомобили Mercedes-Benz сообщат владельцам о попытке угона

Фото: www.autocar.co.uk
Владельцы Mercedes-Benz смогут получать на свой смартфон уведомления, если кто-то повредит их автомобиль на стоянке или попытается его угнать. Штутгартцы разработали новую систему, которая отслеживает физические воздействия на припаркованную машину посредством специальных датчиков.
Виктория Базылева

Как сообщает издание Autocar, владельцы автомобилей Mercedes-Benz смогут управлять новой системой, название которой пока не раскрывается, через мобильное приложение. Функция автоматически активируется при блокировке дверей. В случае, если датчики обнаружат какое-либо воздействие на машину — будь то эвакуация, удар или попытка угона — ее хозяин незамедлительно получит оповещение на свой смартфон.

Помимо этого, владельцам «Мерседесов» в следующем году откроется доступ и к другим услугам. К примеру, автомобили, выпущенные после сентября 2014 года, обзаведутся голосовым ассистентом Amazon Alexa. Чуть позже штутграртцы выпустят мобильный софт для дистанционного управления стеклами дверей и люком в крыше. Эта функция будет полезна, когда необходимо заранее приоткрыть окна, чтобы проветрить салон.

мобильные приложения, технология
23 ноября 2017
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