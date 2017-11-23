Производители шин выступают против электромобилей

Ключевых слов в этой фразе два — «открытая» и «дискуссия», чего пока не наблюдается. Кстати, расставим точки над «i». Continental — это не только всем известные автомобильные шины. Компания занимается также разработкой элементов шасси, системами безопасности, телематикой и — обратите внимание — совершенствованием дизельными, бензиновыми и электрическими технологиями. То есть, герр Дегенхарт глубоко погружен в тему и очень хорошо представляет себе о чем говорит. А говорит он дословно следующее:

— Электромобильность — это лишь часть решения. Для эффективной защиты климата необходим смешанный привод, состоящий из электропривода, экологичного дизельного и бензинового двигателя, нейтральных синтетических видов топлива и топливных элементов. Предписанный политиками отказ от технологии двигателей внутреннего сгорания — это неверный путь, ведь принятие потребителями новых технологий не может быть навязано политическими мерами.

Понятно, что даже столь высокопоставленный менеджер вынужден делать реверанс в сторону «экологов», иначе он может в единый миг потерять свою высокооплачиваемую работу. Даже самое робкое возражение в нынешние времена приравнивается к бунту и полному отрицанию божественной сути электромобиля. Тем не менее, посыл предельно ясен: да отстаньте вы, наконец, от производственников, дайте всем видам техники развиваться и эволюционировать естественным путем! Нет никаких оснований возносить что-то на пьедестал, а что-то объявлять априори неприемлемым.