Производители шин выступают против электромобилей

Фото: www.scottsdaletowtruckcompany.com/
Кажется, терпение у вменяемых людей начинает заканчиваться. Безапелляционные заявления чиновников и псевдоученых о несомненной пользе тотального перехода на электромобили уже, честно говоря, поднадоели. Вот и председатель правления компании Continental д-р Эльмар Дегенхарт неожиданно призвал к открытой технологической дискуссии о сокращении выбросов углекислого газа транспортными средствами.
Эдуард Раскин

Ключевых слов в этой фразе два — «открытая» и «дискуссия», чего пока не наблюдается. Кстати, расставим точки над «i». Continental — это не только всем известные автомобильные шины. Компания занимается также разработкой элементов шасси, системами безопасности, телематикой и — обратите внимание — совершенствованием дизельными, бензиновыми и электрическими технологиями. То есть, герр Дегенхарт глубоко погружен в тему и очень хорошо представляет себе о чем говорит. А говорит он дословно следующее:

— Электромобильность — это лишь часть решения. Для эффективной защиты климата необходим смешанный привод, состоящий из электропривода, экологичного дизельного и бензинового двигателя, нейтральных синтетических видов топлива и топливных элементов. Предписанный политиками отказ от технологии двигателей внутреннего сгорания — это неверный путь, ведь принятие потребителями новых технологий не может быть навязано политическими мерами.

Понятно, что даже столь высокопоставленный менеджер вынужден делать реверанс в сторону «экологов», иначе он может в единый миг потерять свою высокооплачиваемую работу. Даже самое робкое возражение в нынешние времена приравнивается к бунту и полному отрицанию божественной сути электромобиля. Тем не менее, посыл предельно ясен: да отстаньте вы, наконец, от производственников, дайте всем видам техники развиваться и эволюционировать естественным путем! Нет никаких оснований возносить что-то на пьедестал, а что-то объявлять априори неприемлемым.

Фото: www.teslaowners.org.au

Со своей стороны, компания Continental делает ставку и на рост спроса на высокоэффективные технологии двигателей внутреннего сгорания с низким выбросом вредных газов, и на электрифицированный привод. При этом д-р Дегенхарт превосходно видит проблемы на пути электрификации транспорта:

— В настоящее время нам не хватает среди прочего подходящей аккумуляторной технологии. Современные аккумуляторы не обладают свойствами, которые могли бы вывести электромобили в лидеры продаж на рынке. Кроме того, производство необходимого количества аккумуляторов требует миллиардных вложений.

С точки зрения борцов за защиту климата, нашу планету может спасти доведение к 2050 году доли электромобилей в мировом производстве легковушек и коммерческого транспорта грузоподъемностью менее шести тонн до 70%. Для обеспечения такого парка понадобилось бы около 165 аккумуляторных заводов с годовой производственной мощностью 40 гигаватт-час на одну линию. Только одно это требует инвестиций в объеме примерно 500 миллиардов евро в ценах сегодняшнего дня.

Более того, для производства, зарядки и вторичной переработки необходимых аккумуляторных систем дополнительно нужно примерно 2 500 тераватт-час энергии, что составляет одну десятую часть нынешнего мирового потребления. Одной только Британии по подсчетам экспертов консалтинговой компании Wood Mackenzie понадобятся миллиарды фунтов на новые электростанции, сети и пункты зарядки электромобилей, чтобы избежать колоссального дефицита энергии, когда вступит в силу запланированный запрет на выпуск новых дизельных и бензиновых автомобилей.

Где найти такие огромные резервы "зеленых"генерирующих мощностей — непонятно. Ясно только, что ветряками и приливными станциями тут не обойдешься. А в любом ином случае экологичность электротранспорта оказывается мифом.

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23 ноября 2017
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