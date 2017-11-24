Для владельцев Lifan разработали мобильное приложение

Над Lifan Connect трудились в «Лаборатории умного вождения». Установив программу на свой смартфон, владельцы Lifan могут удаленно запускать двигатель, открывать и закрывать двери, управлять штатной сигнализацией. Кроме того, в приложении отображается уровень топлива в баке и заряд аккумулятора, а также информация о несерьезных поломках.

Lifan Connect можно приобрести в App Store и Google Play уже сейчас — на сегодняшний день программа предлагается клиентам совершенно бесплатно. Однако, чтобы начать ей пользоваться, необходимо установить на автомобиль дополнительное оборудование «Элемент», за которое уже придется заплатить.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что точно такое же мобильное приложение «Лаборатория умного вождения» в настоящее время разрабатывает и для владельцев LADA. Предполагается, что уже в следующем году тольяттинцы выпустят порядка 10 000 машин Granta с телеметрическим модулем, подключаемым к диагностическому разъему. Автомобили, оборудованные системой LADA Connect, обойдутся клиентам на 10 000 рублей дороже, нежели автомобили без нее.