Владельцы Chevrolet и Cadillac смогут оплачивать покупки, не выходя из машины

Технология проведения платежей Marketplace была разработана компанией General Motors совместно с International Business Machines. Как сообщает Reuters, к этому сервису автоматически подключат более 1,9 млн. автомобилей Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC, сошедших с конвейеров после 2017 года.

Первое время, нажимая на кнопки мультимедийной системы, водители смогут оплачивать топливо на заправках Shell и Exxon Mobil. А единственным на данный момент рестораном, подключенным к системе, является TGI Fridays. Как уверяют представители General Motors, в ближайшем будущем в приложение добавят кофейни Starbucks и Dunkin Donuts. Кроме того, автомобилисты получат возможность вносить плату за парковку.

Появится ли новый сервис Marketplace на автомобилях Chevrolet и Cadillac, проданных в России, пока непонятно. А ведь было бы неплохо — подобная система, как минимум, могла бы сэкономить нам время, которое мы тратим на ожидание своей очереди на заправке или на поиск паркомата.