Hyundai скоро выпустит серийные беспилотники

Hyundai и Aurora планируют выпустить первые автомобили с автономным управлением через три года — в 2021-м, и в перспективе собираются продавать их по всему миру. В ближайшее время в рамках партнерства корейский производитель будет встраивать автономные решения Aurora в свои автомобили, начиная с прототипов, которые пройдут испытания на специальных площадках.

Как сообщает Hyundai Motor, на первых порах предстоит разработать оборудование и программное обеспечение для автоматизированного и беспилотного вождения, а также инфраструктуру по обработке информации, необходимой для поддержки автономности 4-го уровня. Согласно определению SAE (Международное сообщество автомобильных инженеров) автомобили 4-го уровня способны работать без вмешательства человека и без его контроля.

Напомним, что в 2017 году объем выпущенных машин Hyundai на российском рынке увеличился на 13% по сравнению с предыдущим годом.