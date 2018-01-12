ЭРА-ГЛОНАСС в следующем году начнет работать быстрее

Тем не менее, как и любые другие девайсы, терминалы системы экстренного реагирования нуждаются в регулярных обновлениях. Как сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу АО «ГЛОНАСС», в следующем году модули оснастят новой опцией, получившей название «Быстрый старт». Благодаря ей устройство сможет устанавливать координаты в более короткие сроки, а значит и оперативнее вызывать помощь. К тому же повысится точность локализации места ДТП. Особенно там, где мобильная связь работает с перебоями — в тоннелях, под мостами и вдали от населенных пунктов.

Но прежде, чем это произойдет, разработчики проведут другое обновление — оснастят терминалы дополнительной кнопкой для вызова аварийного комиссара, технической помощи и заказа доставки топлива. По словам представителей компании, устройства с двумя клавишами появятся в продаже уже во второй половине нынешнего года. Приобрести их можно будет в салонах сотовой связи, а установить — в автосервисе.