ЭРА-ГЛОНАСС в следующем году начнет работать быстрее

Систему ЭРА-ГЛОНАСС ввели в эксплуатацию три года назад. Все новые автомобили, поступающие в шоу-румы российских дилеров, оборудованы терминалом, который устанавливает местоположение транспортного средства и в случае возникновения аварии передает информацию операторам.
Нельзя сказать, что система широко применяется нашими соотечественниками. Согласно статистике, менее 1% от всех обращений, принятых диспетчерами с января 2016 года, реальные. В остальных 99% случаев кнопку SOS нажимают продавцы дилерских центров, демонстрирующие клиентам работу устройства, а также любопытные водители.