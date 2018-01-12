ЭРА-ГЛОНАСС в следующем году начнет работать быстрее

Фото: АвтоВзгляд
Система экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАСС обзаведется новой опцией «быстрого старта». С ее помощью устройство будет гораздо быстрее находить спутники и определять координаты местонахождения автомобиля.
Виктория Базылева

Систему ЭРА-ГЛОНАСС ввели в эксплуатацию три года назад. Все новые автомобили, поступающие в шоу-румы российских дилеров, оборудованы терминалом, который устанавливает местоположение транспортного средства и в случае возникновения аварии передает информацию операторам.

Нельзя сказать, что система широко применяется нашими соотечественниками. Согласно статистике, менее 1% от всех обращений, принятых диспетчерами с января 2016 года, реальные. В остальных 99% случаев кнопку SOS нажимают продавцы дилерских центров, демонстрирующие клиентам работу устройства, а также любопытные водители.

Фото: АО «ГЛОНАСС»

Тем не менее, как и любые другие девайсы, терминалы системы экстренного реагирования нуждаются в регулярных обновлениях. Как сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу АО «ГЛОНАСС», в следующем году модули оснастят новой опцией, получившей название «Быстрый старт». Благодаря ей устройство сможет устанавливать координаты в более короткие сроки, а значит и оперативнее вызывать помощь. К тому же повысится точность локализации места ДТП. Особенно там, где мобильная связь работает с перебоями — в тоннелях, под мостами и вдали от населенных пунктов.

Но прежде, чем это произойдет, разработчики проведут другое обновление — оснастят терминалы дополнительной кнопкой для вызова аварийного комиссара, технической помощи и заказа доставки топлива. По словам представителей компании, устройства с двумя клавишами появятся в продаже уже во второй половине нынешнего года. Приобрести их можно будет в салонах сотовой связи, а установить — в автосервисе.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога, трасса
12 января 2018
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