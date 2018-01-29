Эксперты прогнозируют появление беспилотников к 2040 году

Фото: www.digitaltrends.com
Эксперты британской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), специализирующейся в области консалтинга и аудита, прогнозируют появление первых полностью автономных транспортных средств к 2040 году. Кроме того, по их мнению, через 22 года автомобилисты пересядут на электрокары.
Виктория Базылева

Несмотря на то, что к появлению беспилотников не готовы ни дороги, ни законодательство, производители регулярно демонстрируют публике новые модели, управляющиеся без помощи человека. Никто не знает, когда такие машины встанут на конвейер, однако в том, что за автономными транспортными средствами наше будущее, автостроители не сомневаются.

Их поддерживают и эксперты компании PwC — одной из крупнейших в мире аудиторских фирм. На днях они опубликовали документ, получивший название «Четвертая промышленная революция на Земле». Как сообщает Carsweek, в нем даются прогнозы относительно развития технологий искусственного интеллекта в ближайшем будущем.

Фото: driverlessreport.com

Аналитики уверены, что первые частично беспилотные автомобили появятся на дорогах общего пользования уже через три года. Такие машины смогут передвигаться без помощи человека, однако в нештатной ситуации управление все же будет передаваться водителю. Еще через 19 лет, то есть в 2040-м, свет увидят полностью автономные транспортные средства, контроль над которыми не потребуется.

Кроме того, эксперты убеждены, что автомобили будущего должны оснащаться не только системами беспилотного управления, но и электрическими силовыми установками. По их мнению, лишь электрифицированные машины способствуют серьезному сокращению количества выбросов вредных веществ в окружающую среду. Такого же мнения, к слову сказать, придерживаются и многие автостроители, заявившие о своих намерениях отказаться от авто на традиционном топливе.

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29 января 2018
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