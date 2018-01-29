Эксперты прогнозируют появление беспилотников к 2040 году

Несмотря на то, что к появлению беспилотников не готовы ни дороги, ни законодательство, производители регулярно демонстрируют публике новые модели, управляющиеся без помощи человека. Никто не знает, когда такие машины встанут на конвейер, однако в том, что за автономными транспортными средствами наше будущее, автостроители не сомневаются.

Их поддерживают и эксперты компании PwC — одной из крупнейших в мире аудиторских фирм. На днях они опубликовали документ, получивший название «Четвертая промышленная революция на Земле». Как сообщает Carsweek, в нем даются прогнозы относительно развития технологий искусственного интеллекта в ближайшем будущем.