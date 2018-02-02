Автомобили Nissan теперь можно купить через интернет

Онлайн-ритейл стремительно набирает популярность по всему миру, вытесняя традиционные способы совершения покупок. В наши дни через интернет можно приобрести уже не только бытовую технику, одежду или продукты питания, но и машины. Виртуальные шоу-румы на сегодяншний день есть у нескольких автостроителей, реализующих свою продукцию в нашей стране. В их числе — Renault, Chery и с недавних пор Nissan.

Конечно, у онлайн-продаж автомобилей существуют как плюсы, так и минусы. Подобные сервисы, бесспорно, экономят время и сохраняют нервные клетки, разрушающиеся в процессе общения с консультантами автосалона. Кроме того, некоторые компании — тот же Nissan, к примеру — предлагают покупателям скидки при покупке авто через интернет. Однако по сети транспортное средство нельзя потрогать и протестировать в реальных дорожных условиях.