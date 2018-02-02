Автомобили Nissan теперь можно купить через интернет

Компания Nissan объявила о запуске онлайн-сервиса, позволяющего россиянам приобретать автомобили, не выходя из дома. Всего в несколько кликов покупатель может выбрать подходящую модель, сравнить комплектации и забронировать авто, внеся частичную или полную оплату.
Виктория Базылева

Онлайн-ритейл стремительно набирает популярность по всему миру, вытесняя традиционные способы совершения покупок. В наши дни через интернет можно приобрести уже не только бытовую технику, одежду или продукты питания, но и машины. Виртуальные шоу-румы на сегодяншний день есть у нескольких автостроителей, реализующих свою продукцию в нашей стране. В их числе — Renault, Chery и с недавних пор Nissan.

Конечно, у онлайн-продаж автомобилей существуют как плюсы, так и минусы. Подобные сервисы, бесспорно, экономят время и сохраняют нервные клетки, разрушающиеся в процессе общения с консультантами автосалона. Кроме того, некоторые компании — тот же Nissan, к примеру — предлагают покупателям скидки при покупке авто через интернет. Однако по сети транспортное средство нельзя потрогать и протестировать в реальных дорожных условиях.

Фото: blog.ebaysocial.mx

Как сообщает пресс-служба японской марки, в дилерских виртуальных шоу-румах первое время можно будет лишь сконфигурировать, забронировать и оплатить автомобиль — частично или полностью. Спустя некоторое время клиенты также смогут приобретать «Сервисный контракт», пакеты услуг по программе «Nissan Service 3+» или аксессуары.

— Мы стремимся предоставлять наиболее удобные и гибкие возможности приобретения автомобилей Nissan и поддерживаем наших клиентов, не только предлагая лучшие продукты, но и обеспечивая комфортное пользование на протяжении всего срока жизни автомобиля. Онлайн продажи — новый и очень важный шаг в современном автомобильном мире, позволяющий автопроизводителям идти нога в ногу с прогрессом, — отметил Андрей Акифьев, глава Nissan в России.

На сегодняшний день онлайн-продажи Nissan осуществляются лишь в дилерском центре «Эксперт НСК» в Новосибирске. В самое ближайшее время к сервису подключат еще 11 авторитейлеров. В планах российского офиса японской марки значится внедрение виртуальных шоу-румов во всех российских автосалонах.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, купить машину
2 февраля 2018
659

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы