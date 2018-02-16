«Яндекс» тестирует беспилотники на дорогах общего пользования в Москве

Автомобили с искусственным интеллектом и так совершают достаточно много ошибок, а зимние погодные условия создают для них дополнительные трудности. Системе становится сложнее считывать картинку из-за осадков, различать занесенную снегом дорожную разметку, распознавать дорожные знаки.

«Яндекс», по словам представителей компании, работает над тем, чтобы их автономные машины умели ориентироваться не только в идеальной обстановке, но и в условиях плохой видимости, в частности, когда дороги покрыты снегом. Помимо этого разработчики трудятся над особыми алгоритмами, благодаря которым автомобили не будут «теряться» при гололеде.