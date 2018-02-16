«Яндекс» тестирует беспилотники на дорогах общего пользования в Москве

Скриншот: youtube.com
«Яндекс» приступил к тестированию собственных беспилотников в зимних условиях в ноябре минувшего года. Несколько месяцев машины катались по закрытым полигонам, и вот теперь их выпустили на московские дороги общего пользования.
Виктория Базылева

Автомобили с искусственным интеллектом и так совершают достаточно много ошибок, а зимние погодные условия создают для них дополнительные трудности. Системе становится сложнее считывать картинку из-за осадков, различать занесенную снегом дорожную разметку, распознавать дорожные знаки.

«Яндекс», по словам представителей компании, работает над тем, чтобы их автономные машины умели ориентироваться не только в идеальной обстановке, но и в условиях плохой видимости, в частности, когда дороги покрыты снегом. Помимо этого разработчики трудятся над особыми алгоритмами, благодаря которым автомобили не будут «теряться» при гололеде.

Эксперимент с тестированием беспилотника на московских улицах в «Яндексе» признали успешным. Система не позволяла машине разгоняться быстрее, чем 20—30 километров в час. Автомобиль объезжал все препятствия, в том числе припаркованные вдоль дороги транспортные средства, а также пропускал при необходимости пешеходов.

Напомним, что первый прототип, укомплектованный автопилотом, «Яндекс» презентовал весной прошлого года. Тестовые машины — хетчбэки Toyota Prius — оборудованы аппаратурой Velodyne и Nvidia. Ну а программное обеспечение для транспортных средств создали в компании «Яндекс».

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16 февраля 2018
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