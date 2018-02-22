Mitsubishi отказалась от своей легендарной модели

Фото: www.motorauthority.com
Как заявил глава представительства японского автопроизводителя в Великобритании Лэнс Брэдли, вопреки упорно циркулирующим слухам, компания Mitsubishi не планирует возобновлять приостановленный год назад выпуск модели Evolution.
Эдуард Раскин

Как сообщает «Коммерсантъ», японская компания не изменила своих намерений окончательно расстаться с Mitsubishi Lancer Evolution. Руководитель британского представительства Лэнс Брэдли заявил:

— Эпоха мощных седанов, похоже, ушла в прошлое, но нет никаких препятствий для возрождения Evolution в виде другой модели. Мы делаем ставку на кроссоверы и электрифицированые модели, но важно при этом с осторожностью относиться к культовому имени и не огорчить фанатов Evolution выпуском другой модели с этим названием.

Тем не менее, вопреки заявлению г-на Брэдли концептуальный электрический кроссовер Mitsubishi e-Evolution был представлен осенью минувшего года на Токийском моторшоу, а через пару недель окажется и на Женевском моторшоу. Вряд ли поклонникам легендарного автомобиля, под капотом которого стоял мощный ДВС, понравится такая его реинкарнация.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что «заряженные» седаны Mitsubishi Lancer Evolution выпускались с 1992 по 2016 годы.

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22 февраля 2018
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