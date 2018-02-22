Mitsubishi отказалась от своей легендарной модели

Как сообщает «Коммерсантъ», японская компания не изменила своих намерений окончательно расстаться с Mitsubishi Lancer Evolution. Руководитель британского представительства Лэнс Брэдли заявил:

— Эпоха мощных седанов, похоже, ушла в прошлое, но нет никаких препятствий для возрождения Evolution в виде другой модели. Мы делаем ставку на кроссоверы и электрифицированые модели, но важно при этом с осторожностью относиться к культовому имени и не огорчить фанатов Evolution выпуском другой модели с этим названием.

Тем не менее, вопреки заявлению г-на Брэдли концептуальный электрический кроссовер Mitsubishi e-Evolution был представлен осенью минувшего года на Токийском моторшоу, а через пару недель окажется и на Женевском моторшоу. Вряд ли поклонникам легендарного автомобиля, под капотом которого стоял мощный ДВС, понравится такая его реинкарнация.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что «заряженные» седаны Mitsubishi Lancer Evolution выпускались с 1992 по 2016 годы.