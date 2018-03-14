5 причин, почему в машине не греет печка

Фото www.mideastradiators.com.au
В России трудно представить себе автомобиль без печки. Ведь если в зимнюю пору система отопления выходит из строя, машина становится вовсе непригодной к использованию. Что может парализовать эту крайне важную функцию, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Неисправность вентилятора

Одна из самых распространенных причин — неисправность вентилятора, в результате чего теплый воздух не поступает в салон. Чаще всего ломаются подшипники либо графитовые щетки, и в этом случае вентилятор следует заменить на новый. Иногда он отказывается работать из-за перегоревшего предохранителя.

Забит радиатор печки

Это может произойти в результате попадания внутрь радиатора через защитный кожух пыли, грязи, насекомых, листьев и прочего мелкого мусора. Изнутри каналы могут засориться твердыми осадками от некачественной охлаждающей жидкости, и в результате их непроходимости печка перестает нагреваться. Устранить проблему можно двумя способами — промыть радиатор либо заменить его на новый.

Дефект термостата

Термостат, регулирующий циркуляцию антифриза по большому или малому кругу системы охлаждения, может заклинить в закрытом или открытом положении. В первом случае проблем с работой печки не возникнет, зато двигатель будет перегреваться, что чревато серьезными проблемами. Во втором случае, чем выше передача, тем хуже будет греть печка. Выход один — замена термостата.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Как правило, большинство современных автомобилей оснащены датчиком уровня антифриза, но в подержанных машинах он отсутствует. Печка может выйти из строя в связи с утечкой охлаждающей жидкости, отчего нагревшийся теплоноситель перестанет поступать в салонный радиатор в необходимом количестве. Для решения этой проблемы следует найти место разгерметизации системы, устранить утечку и добавить антифриз в расширительный бачок.

Воздух в системе охлаждения

К этому может привести повреждение прокладки между блоком и головкой блока цилиндров, либо нарушение герметичности каналов системы охлаждения. Зачастую воздух попадает в магистраль при замене антифриза. Устранить проблему можно с помощью прокачки системы при снятой крышке радиатора. Кроме того, выход из строя печки может спровоцировать забитый салонный фильтр, который вовремя не поменяли.

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14 марта 2018
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