5 причин, почему в машине не греет печка

Неисправность вентилятора
Одна из самых распространенных причин — неисправность вентилятора, в результате чего теплый воздух не поступает в салон. Чаще всего ломаются подшипники либо графитовые щетки, и в этом случае вентилятор следует заменить на новый. Иногда он отказывается работать из-за перегоревшего предохранителя.
Забит радиатор печки
Это может произойти в результате попадания внутрь радиатора через защитный кожух пыли, грязи, насекомых, листьев и прочего мелкого мусора. Изнутри каналы могут засориться твердыми осадками от некачественной охлаждающей жидкости, и в результате их непроходимости печка перестает нагреваться. Устранить проблему можно двумя способами — промыть радиатор либо заменить его на новый.