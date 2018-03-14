Автомобили Ford в России научились самостоятельно оплачивать парковку

Фото: Ford
Владельцы автомобилей Ford Focus, Mondeo, Kuga и Explorer, оснащенных мультимедийным комплексом SYNC 3, вскоре смогут забыть о проблемах с парковкой в мегаполисах. «Умное» приложение ParkApp самостоятельно найдет место для стоянки, проложит к нему маршрут и даже внесет оплату.
Виктория Базылева

Компания Ford объявила о запуске новой программы ParkApp, разработанной одноименным российским стартапом. С помощью этого софта водители могут найти ближайшее парковочное место на муниципальных и коммерческих площадках, спланировать время пребывания на стоянке и оплатить услугу прямо с экрана мультимедийной системы SYNC 3.

Чтобы начать пользоваться программой, необходимо скачать на смартфон приложение ParkApp и синхронизировать гаджет с информационно-развлекательным комплексом. Управление осуществляется при помощи сенсорного дисплея «Синка» или голосовых команд — как удобнее.

ParkApp работает не только на городских парковках, но и на коммерческих стоянках вблизи торговых центров и аэропортов — тех, что оборудованы шлагбаумом. Пока процесс не автоматизирован, водителю нужно получить паковочную карту и вручную ввести ее номер в приложение. Однако в скором времени софт доработают, и автомобилистам не придется тянуться за билетом или выходить из машины — камеры пропускного пункта научатся считывать госномер машины.

Любопытно, что уникальной особенностью программы ParkApp является интеллектуальный алгоритм поиска свободных мест, благодаря которому приложение не только «видит» вакантные места на стоянке, но и предугадывает поведение других пользователей. Другими словами, на карте отображаются как незанятые участки, так и те, что освободятся в скором времени.

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14 марта 2018
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