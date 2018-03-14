Автомобили Ford в России научились самостоятельно оплачивать парковку

Компания Ford объявила о запуске новой программы ParkApp, разработанной одноименным российским стартапом. С помощью этого софта водители могут найти ближайшее парковочное место на муниципальных и коммерческих площадках, спланировать время пребывания на стоянке и оплатить услугу прямо с экрана мультимедийной системы SYNC 3.

Чтобы начать пользоваться программой, необходимо скачать на смартфон приложение ParkApp и синхронизировать гаджет с информационно-развлекательным комплексом. Управление осуществляется при помощи сенсорного дисплея «Синка» или голосовых команд — как удобнее.