Тестовый беспилотник Uber насмерть сбил человека

Первое смертельное ДТП с самоуправляемой машиной в США случилось летом 2016 года. Тогда погиб водитель седана Tesla Model S, передвигавшийся со включенным автопилотом. Электрокар столкнулся на перекрестке с фурой — искусственный интеллект не сумел опознать препятствие, так как оно «сливалось» с чистым небом, и не среагировал.

Согласно информации The New York Times, виновником второй аварии, случившейся в Штатах на днях, стала не автономная машина, а велосипедистка, внезапно выскочившая на проезжую часть. Как известно, при проведении тестовых испытаний за рулем беспилотника обязательно должен находиться водитель, готовый в любой момент взять управление на себя. И он был, только вот избежать трагедии все равно не удалось.

Представители Uber уже заявили о приостановке всех тестовых испытаний автономных машин в Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто. По их словам, компания намерена тесно сотрудничать с властями, в частности, с дорожной полицией, до выяснения всех обстоятельств случившегося.