Машины Ford будут самостоятельно находить места на загруженных парковках

Фото: Московский Комсомолец
Компания Ford представила новую технологию, благодаря которой автомобилисты смогут видеть карту свободных и занятых парковочных мест сразу при въезде на стоянку. По мнению автостроителя, эта разработка способствует экономии топлива, а также времени и нервов водителя.
Виктория Базылева

Наверное, каждый автомобилист согласится с тем, что поиск свободного места на огромной парковке порой превращается в сущий кошмар. Инженеры компании Ford предложили, наконец, свой вариант решения этой проблемы. Производитель разработал уникальную технологию, основанную на краудсорсинге (от англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — «использование ресурсов»).

За основу берутся данные, полученные с парковочных сенсоров автомобилей, находящихся на стоянке. Сведения о свободных местах транслируются на дисплей мультимедийного комплекса — водитель сможет увидеть их сразу же при въезде на территорию парковки, тем самым экономя свое время, нервы и топливо.

Фото: Ford

По словам представителей компании Ford, одним из главных преимуществ новой технологии является простота использования системы. Чтобы она работала, вовсе не требуется наличие на стоянке специального оборудования. Достаточно тех электронных ассистентов, которыми укомплектовано большинство современных машин.

– Нам хорошо известно, как много времени может уйти на поиск свободного парковочного места и насколько стрессовым может быть этот процесс для водителя. Наше исследование, посвященное «сотрудничеству» при парковке, предлагает возможность вернуть потерянное время водителям и помочь им наслаждаться поездками без стрессов, — сказал Кристиан Ресс, ответственный за разработку технологий помощи водителю в европейском подразделении Ford.

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26 марта 2018
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