Машины Ford будут самостоятельно находить места на загруженных парковках

Наверное, каждый автомобилист согласится с тем, что поиск свободного места на огромной парковке порой превращается в сущий кошмар. Инженеры компании Ford предложили, наконец, свой вариант решения этой проблемы. Производитель разработал уникальную технологию, основанную на краудсорсинге (от англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — «использование ресурсов»).

За основу берутся данные, полученные с парковочных сенсоров автомобилей, находящихся на стоянке. Сведения о свободных местах транслируются на дисплей мультимедийного комплекса — водитель сможет увидеть их сразу же при въезде на территорию парковки, тем самым экономя свое время, нервы и топливо.