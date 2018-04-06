BMW и Mercedes-Benz объединяются

Концерны BMW Group и Daimler AG объявили об объединении своих подразделений по разработке мобильных сервисов. Если антимонопольные службы одобрят эту сделку, баварцы и штутгартцы начнут совместно создавать новые технологии для каршеринга, электрокаров и служб поиска попутчиков.
Представители BMW Group и Daimler AG договорились о сотрудничестве в области разработок мобильных технологий. Ключевая цель сделки — стать одним из ведущих провайдеров услуг в этой сфере. Оба автостроителя нацелены на то, чтобы предоставить своим клиентам и партнерам целый комплекс инновационных систем.
Если сделка состоится, и «мобильные» подразделения BMW и Mercedes-Benz объединяться, разработчикам предстоит реализовать сразу несколько проектов. Первый из них — создание единой платформы, которая позволит водителям оплачивать покупки и услуги, не выходя из машины.
С ее помощью автомобилисты смогут пользоваться «бесталонной» или безналичной парковкой. Система будет не только самостоятельно оплачивать стоянку, но и указывать свободные места в многоуровневых гаражах и даже их бронировать. Задумка и впрямь интересная, учитывая, что современные водители в мегаполисах тратят очень много времени на парковку.
В числе будущих проектов совместного подразделения значатся разработки технологий для служб краткосрочной аренды автомобилей, поиска попутчиков, а также электрокаров. Правда, никаких подробностей о том, какая именно работа будет проделана в этих направлениях, представители компаний не раскрывают.
Добавим, что концерны BMW Group и Daimler AG получат равные доли в новом совместном предприятии, то есть каждому достанется по 50%. Что же касается основного бизнеса обеих компаний — продажи автомобилей, — то они по-прежнему будут конкурировать друг с другом.