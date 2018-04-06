BMW и Mercedes-Benz объединяются

С ее помощью автомобилисты смогут пользоваться «бесталонной» или безналичной парковкой. Система будет не только самостоятельно оплачивать стоянку, но и указывать свободные места в многоуровневых гаражах и даже их бронировать. Задумка и впрямь интересная, учитывая, что современные водители в мегаполисах тратят очень много времени на парковку.

В числе будущих проектов совместного подразделения значатся разработки технологий для служб краткосрочной аренды автомобилей, поиска попутчиков, а также электрокаров. Правда, никаких подробностей о том, какая именно работа будет проделана в этих направлениях, представители компаний не раскрывают.

Добавим, что концерны BMW Group и Daimler AG получат равные доли в новом совместном предприятии, то есть каждому достанется по 50%. Что же касается основного бизнеса обеих компаний — продажи автомобилей, — то они по-прежнему будут конкурировать друг с другом.