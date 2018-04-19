Подземные тоннели или струнные рельсы: на что заменят автобусы и троллейбусы в России

На фоне хронической перегрузки системы городского транспорта и стремительной автомобилизации населения данное направление выглядит очень перспективным, поэтому им занимается не только Маск. В частности, в Москве еще в августе прошлого года вовсю тестировались инновационные электробусы с целью полного отказа от транспорта на моторном топливе и улучшения экологии города. Наш соотечественник Дахир Семенов, который сейчас трудится в Турции, получил патенты на гирокары и гиропоезда, в Беларуси прошли испытания автобусов на струнных эстакадах. Дубай решил сделать ставку на автономные беспилотные капсулы на электрической тяге, а в Китае вообще запущен гибридный трамвай, работающий на водородном топливе. Но вот когда все эти инновации станут массовым продуктом?

Оценивая ситуацию с модернизацией общественного транспорта, можно смело выделить несколько объединяющих почти все проекты точек соприкосновения. Разработчики стремятся сделать общественный транспорт экологичным, экономичным и снижающим нагрузку на городские магистрали. Следовательно, большая часть авторов склоняются в сторону использования электричества, а остальные ратуют за применение альтернативного топлива. Стремление к минимизации человеческого труда ведет к совершенствованию беспилотных технологий, а желание справиться с уличными заторами приводит к таким интересным решениям, как создание подземной сети тоннелей под авторством того же Маска или к струнным рельсам.