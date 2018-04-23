Volvo научила свои машины менять запахи в салоне по команде смартфона

Для нового «чувственного» шоу-кара шведы выбрали название Ambience, что в переводе с английского означает «обстановка», «атмосфера». Автомобиль построен на базе флагманского седана S90. Прочие технические подробности о концепте в преддверии премьеры представители Volvo не раскрывают.

Ambience располагает эксклюзивной системой выбора визуальных тем. Водитель или пассажир посредством мобильного софта может активировать «Северное сияние», «Скандинавский лес», «Лебединое озеро», «Архипелаг», «Дождь», «Ночь» или «Свободу». В зависимости от заданных параметров меняются картинки, проецирующиеся на потолок, музыкальное сопровождение и, что интересно, запахи.

Разработкой высокачественной аудиосистемы с интегрированными в подголовники динамиками занималась компания Bowers & Wilkins. А ассортимент ароматов, ограничивающийся четырьмя оттенками, специально для Volvo выпустила парфюмерная марка Byredo.

– Вместе с концептуальным Ambience мы хотим выйти за рамки простого выбора материалов и создать автомобиль, который напрямую влияет на органы чувств, — комментирует шеф-дизайнер Volvo Cars Робин Пэйдж.