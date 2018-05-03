Ford изобрел кроссовер со встроенным мотоциклом

Как известно, в компании Ford решили отказаться от «легковушек» и сосредоточить свое внимание на автомобилях побольше — кроссоверах и внедорожниках. Одной из новинок, которая в ближайшие годы могла бы увидеть свет, является SUV со встроенным мотоциклом. Накануне в интернете появились патентные изображения этой необычной машины.

«Мультимодальная транспортная система» — так в компании называют свое изобретение — оснащена байком, расположенным под капотом кроссовера, между его передними колесами. Это стало возможным благодаря ликвидации оси. Как и мотоцикл, автомобиль оборудован электрической силовой установкой — по мотору на каждом колесе.

По мнению авторов проекта, машина со встроенным мотоциклом значительно облегчит жизнь тем, кто обитает в области, но часто ездит в город. Водители могли бы добираться на кроссовере до окраины населенного пункта и пересаживаться на мотоцикл. А что, в Москве, практически круглосуточно простаивающей в пробках, такое авто было бы очень кстати.