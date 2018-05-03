Производство абсолютно нового компактного кроссовера начнется в 2020 году

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что производство небольшого кроссовера Model Y может стартовать уже в начале 2020 года. Правда, он умалчивает о том, в какой глубокой финансовой дыре находится фирма уже сейчас.
Как всегда, когда его припирают к стенке финансовыми аргументами, Илон Маск начинает излучать необузданный оптимизм:
— Model Y станет будет производственной революцией, — заявил он в ответ на разочаровавшие его «скучные» вопросы аналитиков с Уолл-стрит.
«Скучными» по всей видимости были вопросы о том, как возглавляемая Маском компания умудрилась продемонстрировать за минувший квартал рекордный убыток в 784,6 млн. долларов.
Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что с момента становления Tesla как публичной компании в 2010 году она заявляла в квартальных отчетах всего дважды. Кроме того, производство Model 3 еле-еле добралось до 2270 экземпляров в неделю вместо плановых 5000 штук.
На фоне таких показателей Маск опроверг сообщение Reuters о том, что Tesla планирует начать производство Model Y в ноябре 2019 года. Он заявил, что автомобиль встанет на конвейер в 2020 году и вовсе не во Фримонте, как заявляло агентство. Ибо производственные мощности фримонтской фабрики полностью загружены. Если учесть, что другого завода у компании нет, то непонятно в принципе, где будет размещено производство.
Перед нами больше не безграничный горизонт с точки зрения терпения по отношению к финансовым показателям Tesla. Мы находимся внутри ограниченной линии горизонта, — заявил Карл Брауэр, старший директор Kelley Blue Book. — Люди начинают говорить, что им хотелось бы увидеть горшок с золотом на конце этой радуги, и они не будут ждать вечно.
А между тем, решать что-то надо. Рынок премиальных электрокаров, где Tesla долгое время пребывала в гордом одиночестве, становится постепенно конкурентным. Так, в скором времени туда пожалуют Volvo, Mercedes-Benz, Porsche и Audi. Будущее Tesla как независимой компании неопределенно более, чем когда-либо.