Производство абсолютно нового компактного кроссовера начнется в 2020 году

Как всегда, когда его припирают к стенке финансовыми аргументами, Илон Маск начинает излучать необузданный оптимизм:

— Model Y станет будет производственной революцией, — заявил он в ответ на разочаровавшие его «скучные» вопросы аналитиков с Уолл-стрит.

«Скучными» по всей видимости были вопросы о том, как возглавляемая Маском компания умудрилась продемонстрировать за минувший квартал рекордный убыток в 784,6 млн. долларов.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что с момента становления Tesla как публичной компании в 2010 году она заявляла в квартальных отчетах всего дважды. Кроме того, производство Model 3 еле-еле добралось до 2270 экземпляров в неделю вместо плановых 5000 штук.