Volvo отказывается от работы с Apple

При этом Volvo не смущает тот факт, что по мнению некоторых экспертов программное обеспечение Android исправно собирает и отправляет на серверы Google ключевую информацию с бортовых показателей автомобиля, делая автовладельцев полностью открытыми для Большого брата.

К тому же таким подходом марка отпугивает от своей продукции поклонников Apple. Понятно, что последних в мире на порядок меньше, чем «андроидщиков», однако по некоторым данным они более состоятельны и успешны, что довольно актуально для автостроителя, позиционирующего себя премиальным.

Что же касается собственно системы Sensus, то она не только откроет владельцам Volvo прямой доступ к тысячам актуальных в поездках приложений, но и будет автоматически обновлять эти приложения и программное обеспечение в режиме реального времени. И, например, в случае Google Maps это действительно актуально, поскольку своевременное обновление карт вкупе с актуальной в данную секунду дорожной информацией значительно облегчит жизнь водителя.