Volvo отказывается от работы с Apple

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, что значительное число автопроизводителей отказываются интегрировать в свои машины сервисы, работающие на базе «яблочных» технологий, отдавая предпочтение операционной системе Android. И вот на днях к ним присоединилась шведско-китайская Volvo.
Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Volvo в самом ближайшем времени планирует интегрировать в мультимедийные системы своих машин сервисы Google Assistant, Google Play, Google Maps и других приложений. Это произойдет, когда компания станет оснащать автомобили новейшей информационно-развлекательной системой Sensus, работающую на базе операционной системы Android.
Как сообщают представители «Вольво», «партнерство Volvo Cars с Google позволит вывести на качественно новый уровень взаимодействие автовладельцев со своими машинами. Сервисы, разработанные Google и Volvo Cars совместно, будут интегрированы в систему, а тысячи других приложений станут доступны в магазине Google Play, оптимизированном для автомобильных информационно-развлекательных систем на базе Android».
При этом Volvo не смущает тот факт, что по мнению некоторых экспертов программное обеспечение Android исправно собирает и отправляет на серверы Google ключевую информацию с бортовых показателей автомобиля, делая автовладельцев полностью открытыми для Большого брата.
К тому же таким подходом марка отпугивает от своей продукции поклонников Apple. Понятно, что последних в мире на порядок меньше, чем «андроидщиков», однако по некоторым данным они более состоятельны и успешны, что довольно актуально для автостроителя, позиционирующего себя премиальным.
Что же касается собственно системы Sensus, то она не только откроет владельцам Volvo прямой доступ к тысячам актуальных в поездках приложений, но и будет автоматически обновлять эти приложения и программное обеспечение в режиме реального времени. И, например, в случае Google Maps это действительно актуально, поскольку своевременное обновление карт вкупе с актуальной в данную секунду дорожной информацией значительно облегчит жизнь водителя.