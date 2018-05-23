Инженеры Volkswagen освоили технологии Toyota и Nissan

История системы подруливания задней оси берет свое начало еще в тридцатых годах прошлого столетия. Тогда эту технологию применяли на сельскохозяйственной технике и внедорожниках — к примеру, на довоенном вездеходе Mercedes-Benz G5. Сегодня же автоматическим подруливанием задних колес никого не увидишь — система широко используется японскими и немецкими автостроителями. В их числе Toyota, Nissan, Honda, BMW, Porsche и другие.

Наконец, подобная технология появилась и у Volkswagen. Первым автомобилем, на котором ее опробовали, стал новый Touareg. На скорости выше 37 км/ч система подруливает задние колеса в сторону поворота, повышая устойчивость кроссовера. А когда машина движется медленнее — в обратную сторону, сокращая диаметр разворота с 12,19 м до 11.19 м, что особенно ощутимо во время парковки.

Новая система подруливания задних колес предлагается в качестве опции в составе пакета «Подвеска PRO». Кстати сказать, в него также входят активные стабилизаторы и «пнемва». Сколько дилеры попросят за эти удовольствия — неизвестно. Пока «Фольксваген» раскрыл лишь предварительную информацию о комплектациях и прайсах.

Сменивший генерацию Touareg оценили в 3 299 000 рублей. Прием заказов еще не открыт — как ожидается, продажи новинки начнутся летом.