Китайская Chery поменяла Android на Яндекс

Напомним, что сервис «Яндекс.Авто», являющийся по сути аналогом Android Auto, был запущен осенью прошлого года. С его помощью водители, не отвлекаясь от дороги, могут прокладывать маршруты, смотреть прогноз погоды, включать музыку, отвечать на звонки и пользоваться другими опциями «Яндекса».

– Платформа сделана таким образом, что на дисплей могут выводиться данные с разных сервисов одновременно, но при этом в случае поступления звонка экран бортового компьютера не перекрывается, как это происходит на смартфоне. Тема безопасности на дорогах подчеркнута функцией голосового управления, которая сделана на основе комплекса SpeechKit, разработанного «Яндекс». С ее помощью водитель при помощи голосовых команд может работать с навигатором или просить включить ту или иную радиостанцию, — прокомментировали в российском офисе Chery подписание меморандума с «Яндекс» о намерениях по сотрудничеству.

Напомним, что до этого момента все кроссоверы Chery, вооруженные новейшим информационно-развлекательным комплексом Cloudrive, без проблем взаимодействовали и с Android Auto, и с «яблочным» CarPlay.