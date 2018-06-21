Первый российский солнцемобиль презентовали в Сочи

На трассе сочинского автодрома, где проходят российские этапы «Формулы-1», прошла премьера первого российского солнцемобиля SOL. Машина полностью готова и собирается участвовать в чемпионате American Solar Challenge, где соберутся «солнечные» автомобили со всего мира. SOL полностью разработан и собран группой студентов из Санкт-петербургского политехнического университета Петра Великого.
Светлана Ермолаева

Во время заезда по трассе автодрома в Сочи были продемонстрированы технические возможности инновационного транспортного средства. Машина, больше похожая на инопланетный корабль, чем на человеческое авто, преодолела 2 гоночных круга. А это чуть больше 11 километров. За штурвалом «летающей тарелки» был пилот команды SMP Racing Дэвид Маркозов. Источник питания SOL — панель из фотоэлементов на поверхности кузова общей площадью 4 кв.м. Свое название концепт-кар получил в честь солнечных суток на Марсе. Для справки: их протяженность равна 24 часам 39 минутам и 35,244 секундам.

Свои разработки питерские студенты начали два года назад. В 2017 г. проект получил официальную поддержку Минпромторга РФ. А этой весной автомобиль показали лично Президенту Российской Федерации В. В. Путину.

Чемпионат American Solar Challenge, на который отправляется SOL, начинается 6 июля в штате Небраска (США). Первые 4 дня уйдут на всевозможные проверки, затем еще 3 дня на предварительные гонки Formula Sun Grand Prix. Главное соревнование стартует 14 июля и длится 9 дней. Экипажам придется осилить 2700 км, которые пройдут по дорогам общего пользования через 4 штата.

При этом «гражданские» перспективы подобного транспорта пока совершенно не очевидны, хотя разработчики и утверждают, что найденные ими решения могут быть использованы в производстве традиционных авто. И в этом смысле даже биоэтаноловый вариант развития автопрома выглядит куда перспективнее, хотя для нашей страны и он выглядит фантастикой. Особенно если учесть, что даже перевод отечественного автопарка на прогрессивный метан смотрится перспективой весьма туманной.

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21 июня 2018
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