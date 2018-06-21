Первый российский солнцемобиль презентовали в Сочи

Во время заезда по трассе автодрома в Сочи были продемонстрированы технические возможности инновационного транспортного средства. Машина, больше похожая на инопланетный корабль, чем на человеческое авто, преодолела 2 гоночных круга. А это чуть больше 11 километров. За штурвалом «летающей тарелки» был пилот команды SMP Racing Дэвид Маркозов. Источник питания SOL — панель из фотоэлементов на поверхности кузова общей площадью 4 кв.м. Свое название концепт-кар получил в честь солнечных суток на Марсе. Для справки: их протяженность равна 24 часам 39 минутам и 35,244 секундам.

Свои разработки питерские студенты начали два года назад. В 2017 г. проект получил официальную поддержку Минпромторга РФ. А этой весной автомобиль показали лично Президенту Российской Федерации В. В. Путину.