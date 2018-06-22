Новый Ford Focus научат распознавать выбоины на дорогах

Согласно статистике ГИБДД, с января по май нынешнего года из-за скверного состояния улично-дорожной сети в России произошло свыше 25 000 аварий. Отечественные дороги являются чуть ли не самыми отвратительными в мире. По качеству покрытия наша страна располагается на 114 месте — и это из 137.

Конечно, далеко не всегда ямы и выбоины уставших дорог приводят к плачевным последствиям. Но хлопот автовладельцам они доставляют предостаточно. Наверное, каждому водителю знакома ситуация, когда на пути «внезапно» появляется ухаб, а времени на торможение уже нет. От подобных «скачек» страдают не только пассажиры, но и подвеска машины.