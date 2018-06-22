Новый Ford Focus научат распознавать выбоины на дорогах

Ford Focus четвертого поколения, дебютировавший в начале апреля, обзаведется системой распознавания выбоин на дорогах — необходимой опцией для машин, эксплуатирующихся в России. Благодаря электронным сенсорам искусственный интеллект вычисляет яму и корректирует жесткость амортизаторов таким образом, что колесо «перепрыгивает» рытвину.
Согласно статистике ГИБДД, с января по май нынешнего года из-за скверного состояния улично-дорожной сети в России произошло свыше 25 000 аварий. Отечественные дороги являются чуть ли не самыми отвратительными в мире. По качеству покрытия наша страна располагается на 114 месте — и это из 137.
Конечно, далеко не всегда ямы и выбоины уставших дорог приводят к плачевным последствиям. Но хлопот автовладельцам они доставляют предостаточно. Наверное, каждому водителю знакома ситуация, когда на пути «внезапно» появляется ухаб, а времени на торможение уже нет. От подобных «скачек» страдают не только пассажиры, но и подвеска машины.
В компании Ford уверены, что нашли решение этой острой проблемы. Американцы разработали уникальную систему распознавания выбоин. Посредством 12 специальных сенсоров она заблаговременно выявляет ямы и корректирует жесткость амортизаторов. На выходе из «ловушки» колесо уже не так сильно бьется о ее края — пассажирам комфортно, водителю спокойно.
Системой распознавания выбоин уже комплектуют некоторые модели Ford. В обозримом будущем ее внедрят и в новый Focus, премьера которого состоялась весной. Но как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском офисе марки, появление автомобилей, оборудованных этой полезной опцией, в нашей стране пока под вопросом. Возможно, когда-нибудь мы и сможем оценить новую разработку американцев.