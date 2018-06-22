В новом году все автомобили будут открываться и заводиться со смартфона

Это цифровое решение получило название Digital Key. Разработчики утверждают, что оно совершенно безопасно для автовладельцев и их авто и полностью защищено от действий злоумышленников. Новая технология умеет распознавать «юзеров». То есть с помощью цифрового ключа можно продать автомобиль или отдавать его для совместного использования. Так же Digital Key позволяет ограничивать использование ключа. К примеру, разрешит ключу открывать автомобиль, но не заводить мотор.

Программное обеспечение разрабатывается в сотрудничестве с мировыми производителями автомобилей и смартфонов. В состав консорциума входят компании Audi, BMW, General Motors, Hyundai и Volkswagen, а также LG Electronics, Panasonic, Samsung и Apple. Некоторые из этих мировых гигантов уже пользуются продукцией ССС. Например, Audi предоставляет услугу Digital Key на нескольких своих моделях.