В новом году все автомобили будут открываться и заводиться со смартфона

Американский консорциум Car Connectivity (CCC) разработал единое технологическое решение для цифрового ключа автомобиля. Такой ключ позволит открывать и закрывать автомобиль, блокировать и запускать двигатель, а также предоставлять сервисный доступ к машине. И все — с помощью смартфона. Планируется, что автопроизводители массово начнут внедрять новую систему уже в начале 2019 года.
Светлана Ермолаева

Это цифровое решение получило название Digital Key. Разработчики утверждают, что оно совершенно безопасно для автовладельцев и их авто и полностью защищено от действий злоумышленников. Новая технология умеет распознавать «юзеров». То есть с помощью цифрового ключа можно продать автомобиль или отдавать его для совместного использования. Так же Digital Key позволяет ограничивать использование ключа. К примеру, разрешит ключу открывать автомобиль, но не заводить мотор.

Программное обеспечение разрабатывается в сотрудничестве с мировыми производителями автомобилей и смартфонов. В состав консорциума входят компании Audi, BMW, General Motors, Hyundai и Volkswagen, а также LG Electronics, Panasonic, Samsung и Apple. Некоторые из этих мировых гигантов уже пользуются продукцией ССС. Например, Audi предоставляет услугу Digital Key на нескольких своих моделях.

технология
22 июня 2018
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