Citroёn разработал устройство от укачивания

Раствор движется в двух плоскостях по фронтальной и сагиттальной осям, то есть влево-вправо и вперед-назад. Это имитирует линию горизонта, которая устраняет конфликт между сигналами, идущими к мозгу от глаз и вестибулярного аппарата. А если говорить проще, надев такие очки можно сфокусироваться на каком-то неподвижном предмете, например, книге, не боясь последствий. Испытания показали, что эта нехитрая технология эффективна на 95%.

Производитель рекомендует надевать очки при первых признаках кинетоза. Примерно через 12 минут мозг человека «перезагружается». Целительную конструкцию можно использовать и взрослым и детям, но только старше десяти лет. У малышей внутреннее ухо, в котором находится вестибулярный аппарат, еще продолжает развиваться. Носить устройство советуется не только в машине, оно помогает и в лодке, и в автобусе, и в самолете. В SEETROËN нет стекол и их можно одевать поверх нормальных очков.

Новинка уже есть в продаже в сети на официальном сайте производителя, ее цена — 99 евро. По актуальному курсу валют — 7308 рублей.