Ford Mondeo получит инновационный проекционный дисплей

Проекционный экран пришел в автомобилестроение из военных разработок: устройство было придумано для пилотов самолетов, чтобы снизить информационную перегрузку летчиков, ведь им приходится одновременно следить за множеством приборов и за обстановкой за бортом. А так — все необходимые данные всегда перед глазами.

С некоторых пор эта «примочка» стала появляться и в автомобилях, в основном премиального сегмента. Ford тоже взял на вооружение эту технологию. Конструкция HUD состоит из проектора и дисплея, закрепленного за приборной панелью на уровне глаз водителя. И для передачи картинки на экран используются прямые отраженные лучи. А поляризационные очки, спасающие водителя от слепящих бликов, как раз отсекают именно этот вид светового потока. Но специалисты производителя вышли из ситуации — нанесли на монитор специальное многослойное покрытие, которое пропускает больше лучей и меньше отражает. При этом в очках качество картинки не теряется.

Постепенно новую опцию бренд будет устанавливать на все модели. Первым обновку получит Ford Mondeo для европейского рынка. В России эта модель стоит от 1 320 000 рублей.