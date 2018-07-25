В компании Ford придумали, как избавиться от дорожных заторов

В сезон отпусков, когда многие отправляются в путешествия на автомобилях, пробки могут растягиваться на десятки километров. И это явление наблюдается не только в России. В Германии, например, оно даже получило свое название — Blechlawine, что можно перевести как «железная лавина».

Специалисты Ford и ученые из Университета Вандербилта в США сумели доказать, что использование круиз-контроля, который может подстроится под движение в заторе, способен если уж и не ликвидировать пробки полностью, то хотя бы свести их к минимуму. Эксперимент состоял из двух частей: сначала 36 автомобилей проехали по закрытой трассе с включенным электронным помощником, а затем все те же машины прокатились по нему с выключенным устройством.

В результате оказалось, что во время использования адаптивного круиз-контроля неприятные последствия резкого торможения или перестроения — то есть заторы на пустом месте — практически исключаются. Из 36 водителей, принимавших участие в исследовании, разницу между поездками с активной и неактивной системой не заметил лишь один.

Надо сказать, что в российской модельной линейке Ford адаптивным круиз-контролем оснащен пока только Explorer. Его ценник, напомним, стартует от 2 494 000 рублей.