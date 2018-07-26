Ford открывает новую компанию для разработки беспилотников

Функцией новой бизнес-единицы, кроме всего прочего, станет поиск сторонних инвестиций для развития подобных проектов. Но Ford и сам будет вкладывать средства в разработки: компания собирается потратить около четырех млрд. долларов до 2023 года. Из них один млрд. уйдет на стартап Argo AI со штаб-квартирой в Питтсбурге, который также занимается беспилотниками.

Из-за создания еще одной организации среди руководства намечены перестановки, которые должны вступить в силу 1 августа. Гендиректором Ford Autonomous Vehicles LLC станет Шериф Маракби, который сейчас является вице-президентом Ford по автономным автомобилям и электрификации. Кстати, до этого он возглавял программу автономного транспорта Uber, прежде чем присоединиться к Форду в 2017 году.

Надо отметить, что совсем недавно Ford вместе со службой доставки еды в Майами и Майами-Бич запустила экспериментальный проект: беспилотный фургон Transit Connect со специальными отделениями для еды доставлял заказанные обеды и довольно успешно.

Система доставки работает таким образом: на телефон покупателю приходит сообщение о том, что заказ прибыл. Человек подходит к машине, на сенсорном дисплее набирает секретный код из сообщения, на дисплей выводится информация, в каком боксе автомобиля находится пицца или бургеры.