Ford открывает новую компанию для разработки беспилотников

Фото: Ford
Компания Ford объявила об открытии нового дочернего предприятия Ford Autonomous Vehicles LLC, который будет заниматься исключительно беспилотными автомобилями. Автопроизводители уверены, что этот шаг поможет ускорить развитие направления автономного транспорта.
Светлана Ермолаева

Функцией новой бизнес-единицы, кроме всего прочего, станет поиск сторонних инвестиций для развития подобных проектов. Но Ford и сам будет вкладывать средства в разработки: компания собирается потратить около четырех млрд. долларов до 2023 года. Из них один млрд. уйдет на стартап Argo AI со штаб-квартирой в Питтсбурге, который также занимается беспилотниками.

Из-за создания еще одной организации среди руководства намечены перестановки, которые должны вступить в силу 1 августа. Гендиректором Ford Autonomous Vehicles LLC станет Шериф Маракби, который сейчас является вице-президентом Ford по автономным автомобилям и электрификации. Кстати, до этого он возглавял программу автономного транспорта Uber, прежде чем присоединиться к Форду в 2017 году.

Надо отметить, что совсем недавно Ford вместе со службой доставки еды в Майами и Майами-Бич запустила экспериментальный проект: беспилотный фургон Transit Connect со специальными отделениями для еды доставлял заказанные обеды и довольно успешно.

Система доставки работает таким образом: на телефон покупателю приходит сообщение о том, что заказ прибыл. Человек подходит к машине, на сенсорном дисплее набирает секретный код из сообщения, на дисплей выводится информация, в каком боксе автомобиля находится пицца или бургеры.

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26 июля 2018
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