Беспилотные такси выходят на дороги общего пользования

Оператором целого беспилотного таксопарка станет компания Daimler. Немецкий автопроизводитель в партнерстве с Bosch решили вывести использование транспорта с автопилотом на новый уровень. Специалисты уверены, что результаты опыта сумеют продемонстрировать технологии искусственного интеллекта в работе, а в будущем помогут создать сервисы своеобразного каршеринга с автономными машинами.

В качестве создателя вычислительной платформы ингольштадтцы выбрали американскую компанию Nvidia, одного из самых крупных разработчиков графических ускорителей и процессоров, а также наборов системной логики для компьютеров. Именно время, за которое автопилот выбирает свое дальнейшее поведение после получения информации от всевозможных датчиков, играет решающую роль в безопасности этого транспорта.

Надо напомнить, что в России тоже проходят испытания подобного транспорта, но вечное лето Калифорнии нельзя сравнить с зимними российскими условиями: отечественным специалистам приходится решать больше проблем. Как писал портал «АвтоВзгляд», «Яндекс» испытал в феврале на московских дорогах свой беспилотник. «Боевое крещение» прошло успешно.