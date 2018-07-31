Для чего объединяются Ford, BMW, Peugeot и Citroёn

Для демонстрации автопроизводители предоставили свои пассажирские беспилотники, Qualcomm Technologies спроектировала чипсет, а Savari предоставила активную дорожную инфраструктуру. Эксперимент поддержала 5GAA, в которую входят больше 85 партнеров, в частности операторы мобильной связи, дорожно-эксплуатационные организации, разработчики ПО, поставщики телекоммуникационных услуг и сигнального оборудования, а также производители автомобилей.

В ходе проверки специалисты продемонстрировали связь между автомобилями, которая может предотвращать столкновения на перекрестках, и связь транспорта с инфраструктурой, например, со светофорами. Кроме этого машины, использующие технологию, получают доступ к облачным сервисам, которые делятся информацией об авариях, погодных условиях или о свободных парковочных местах.

Система C-V2Х уже получила мировую популярность, ее совершенствованием и испытаниями занимаются специалисты во многих странах: в Германии, Франции, Корее, Китае, Японии и США.