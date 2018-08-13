Беспилотники научатся узнавать погоду

Для того, чтобы транспорт с автопилотом стал по-настоящему безопасными, он должен уметь ориентироваться в погодных условиях, которые влияют на дальность действия радаров и других датчиков, а также на качество сцепления с дорожным покрытием. Для корректной работы облачного сервиса, к нему необходимо подключить достаточно большое количество автомобилей. Например, чтобы услуга корректно работала на расстояниях до 80 000 км, к сети должны быть подключены 20 млн авто.

О гололеде или тумане будет предупреждать партнерская метеорологическая служба, которую штутгардтские разработчики из Bosch посчитали лучшей. Также к информации о погоде в облако будут загружаться сведения о температуре внутри и снаружи каждой машины, о работе стеклоомывателей и данные с датчиков системы противоскольжения, что будет давать довольно четкую картину о состоянии дороги. Благодаря заблаговременному оповещению, «робомобили» смогут заранее перестроиться в другой режим вождения и избежать аварийных ситуаций.

Помимо прочего, немецкие инженеры занимаются не только безопасностью беспилотных автомобилей: недавно компания представила систему, которая с помощью выпущенного под давлением газа помогает избежать падения на мотоцикле.