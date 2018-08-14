Chevrolet Corvette получит активный аэродинамический обвес

Активные воздуховоды из патентных документов имеют заслонки, расположенные на капоте, крыше и в нижней части автомобиля. Подвижные панели впускают и выпускают воздух из замкнутой системы в нужном порядке, тем самым создавая необходимую прижимную силу.

Другая примочка — активные боковые юбки. Их предназначение — помогать направлять воздух в обход задних колес и уменьшать сопротивление. Только представленные углепластиковые щитки могут двигаться в стороны или вверх.

Еще одна система — это спойлеры. Вообще, активный спойлер — не такая уж и новинка. Его можно встретить на суперкарах довольно часто. Обычно он может менять свою высоту или угол в зависимости от скорости движения. В заявке GM активных «антикрыла» целых два, они помогают воздушному потоку прижимать спорткар к дорожному покрытию и в то же время уменьшают сопротивление.

Предполагается, что подобные устройства можно использовать, как для текущей версии Chevrolet Corvette, так и в будущем для других маслкаров концерна.