Tesla, берегись: «Калашников» будет выпускать электрокары

Фото: портал «АвтоВзгляд»
Концерн «Калашников» представил на военном международном форуме «Армия-2018» концепткар с электромотором. Прототип создан на базе кузова ИЖ-21252 «Комби», который не выпускается с 1997 года. В основу технической начинки легли оригинальные разработки производителя оружия.
Светлана Ермолаева


Прототип получил индекс CV-1. Номинальная мощность его силовой установки равняется 220 кВт (299 л. с.). На одной зарядке электромобиль может пройти до 350 км при емкости аккумуляторной батареи в 90 кВт/ч. С нуля до первой «сотни» автомобиль может разогнаться за 6 секунд.

Производитель признался, что представленный образец — скорее тестировочный стенд, опытный полигон для испытания разрабатываемого оборудования, которое в дальнейшем специалисты собираются устанавливать на серийные автомобили.

В список инновационных систем CV-1 вошли быстродействующая система модульного управления элементами питания и революционный инвертор, позволяющий развивать мощности до 1.2 МВт полезной нагрузки.

Напомним, что на выставке концерн также представил мотоцикл на электротяге и багги с гибридной силовой установкой, построенных в интересах Минобороны РФ.

прототипы, технология, концепты, электромобили
24 августа 2018
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