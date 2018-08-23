Tesla, берегись: «Калашников» будет выпускать электрокары



Прототип получил индекс CV-1. Номинальная мощность его силовой установки равняется 220 кВт (299 л. с.). На одной зарядке электромобиль может пройти до 350 км при емкости аккумуляторной батареи в 90 кВт/ч. С нуля до первой «сотни» автомобиль может разогнаться за 6 секунд.

Производитель признался, что представленный образец — скорее тестировочный стенд, опытный полигон для испытания разрабатываемого оборудования, которое в дальнейшем специалисты собираются устанавливать на серийные автомобили.

В список инновационных систем CV-1 вошли быстродействующая система модульного управления элементами питания и революционный инвертор, позволяющий развивать мощности до 1.2 МВт полезной нагрузки.

Напомним, что на выставке концерн также представил мотоцикл на электротяге и багги с гибридной силовой установкой, построенных в интересах Минобороны РФ.