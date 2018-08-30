Как шинники снижают аварийность на парковках

Специалисты Continental обратили внимание на проблему высокой аварийности на парковочных местах: в Германии в год происходит приблизительно 2 млн. мелких ДТП, из них половина происходит именно на парковках. На долю случаев выезда задним ходом со стоянки приходится 84%. Это и натолкнуло компанию на создание новейшей для шинников системы.

Специальные датчики помогают обнаружить движущийся сзади транспорт, который нельзя увидеть в зеркала заднего вида. Каждый радар в развороте до 120 градусов может увидеть машину, идущую со скоростью до 30 км/ч на расстоянии до 35 м. Особенно актуальна эта технология для начинающих водителей, которым не хватает «парковочного» опыта.

Надо сказать, подобное решение нельзя назвать революционным. Многие автопроизводители уже решили подобную проблему благодаря камерам, радарам и сенсорам.

Следующим этапом в реализации концепции немцев станет электронный ассистент, который при движении задним ходом будет распознавать объекты, различая пешехода, велосипедиста и автомобиль. Помощник сможет замедлять автомобиль вплоть до полной остановки.