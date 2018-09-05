Volvo представил концепт Car 360c без руля и ДВС

Производитель довольно смело предполагает, что подобный автомобиль сможет составить реальную конкуренцию самолетам, которые перевозят людей на небольшие расстояния, В них довольно шумно и тесно, а это часто доставляет много хлопот. Не то что эти тихие, размеренные и экологически чистые путешествия в машинах с автопилотом. При этом не нужно ехать из дома в аэропорт: «робомобиль» доставит своих пассажиров от двери до двери.

Салон Volvo 360c можно трансформировать в четыре варианта для различных целей и разного количества людей: в спальню, мобильный офис, гостиную или в комнату развлечений.

«Автономное управление позволит нам сделать еще один большой шаг к безопасности, а также поможет людям тратить время на то, что им необходимо в данный момент, а не на вождение», — заявил президент Volvo Cars Хокан Самуэльссон.

Какими динамическими характеристиками наделили автомобиль из будущего разработчики, пока остается загадкой, так же не ясно, сколько лет понадобиться людям, чтобы сделать по-настоящему безопасные беспилотные машины, и сколько времени понадобиться, чтобы начать им доверять.