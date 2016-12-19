Mitsubishi Pajero Sport: гламурные игры на бездорожье

Показалось было, что минимум 2 799 990 рублей для машины, которая испокон веков воспринималась российскими поклонниками активного отдыха исключительно как утилитарный аппарат — многовато. Ведь имея такие деньжищи, можно, вроде бы, погладывать в сторону признанного премиума. А вот как бы и не так!

Самый дешевый Toyota Land Cruiser 200 выходит никак не меньше 3 971 000 «деревянных». Его младший брат Prado в комплектации «Комфорт» за 2 915 000 рублей близок по оснащению к «Паджерику», но все-рано до него не дотягивает, а комплектация «Элеганс» начинается уже от 3 061 000 руб. Великолепный же Chevrolet Tahoe за изначальные 2 999 000 (столько, кстати сказать, стоит топовая комплектация нашего нынешнего героя) не предлагает и половины опций, имеющихся у Mitsubishi Pajero Sport. Цена же следующей модификации «американца» уверенно приближается к четырем «лямам».

А ведь других настоящих внедорожных предложений, гарантирующих не только стопроцентную проходимость на самом тяжелом бездорожье, но и высочайший уровень комфорта, на российском рынке сегодня просто нет. О различной кроссоверной «мелочевке», даже исполненной в полноразмерных кузовах, даже нашпигованной ультрасовременными удобствами, речи не идет — псевдопроходмцы в случае с настоящим offroad не в счет.

Как и разные «патриоты» с «нивами» в силу их посконной кондовости и ломучести. Так вот и получается, что для любителей регулярно месить грязь, но и не иметь второй машины для езды по городу, лучшего предложения, чем «Паджеро Спорт» сегодня просто не найти. Впрочем, судите сами.