Maserati Quattroporte: творческая личность

О машинах премиальных писать очень просто. На это способен даже начинающий блогер-тысячник из какой-нибудь Верхней Пышмы. Компании BMW или Mercedes по большому счету плевать, какие глупости и несуразности он родит в своем «контенте». Пиарщики лишь похихикают между собой над убогим. А вот участники рынка «luxury» не в пример более обидчивы. Ведь у них годовые продажи исчисляются десятками, а то и единицами машин. И потеря даже одного клиента из-за единственного невосхищеного отзыва в прессе — ЧП. По этой причине большинство тест-драйвов всевозможных Maserati, Bentley и Aston Martin пишутся и снимаются на видео, в сущности, в жанре некролога: когда о герое повествования либо хорошо, либо вообще никак.

Парадокс в том, что автору этих строк высочайше доверили поездить на Maserati Quattroporte, даже закрыв глаза на полное отсутствие в портфолио подобных эпитафий. Как бы удивительно это не звучало. В мои руки «Четырехдверка», как, собственно, переводится с итальянского на русский название Quattroporte, попала в полноприводной версии с 410-сильным бензиновым V6 с двойным турбонаддувом. В этом месте по закону жанра следует захлебнуться скупой драйверской слюной и сообщить, что «до сотни» машина разгоняется за пять секунд. Но на меня, когда я впервые оказался на дорогах столицы за рулем Maserati Quattroporte, произвело впечатление совсем иное.