Maserati Quattroporte: творческая личность

Maserati Quattroporte, мягко говоря, не самый массовый автомобиль на российском рынке. Такое впечатление, что итальянцы позиционируют себя как единственного и неповторимого обитателя некой уникальной рыночной ниши.

Алексей Батушенко

О машинах премиальных писать очень просто. На это способен даже начинающий блогер-тысячник из какой-нибудь Верхней Пышмы. Компании BMW или Mercedes по большому счету плевать, какие глупости и несуразности он родит в своем «контенте». Пиарщики лишь похихикают между собой над убогим. А вот участники рынка «luxury» не в пример более обидчивы. Ведь у них годовые продажи исчисляются десятками, а то и единицами машин. И потеря даже одного клиента из-за единственного невосхищеного отзыва в прессе — ЧП. По этой причине большинство тест-драйвов всевозможных Maserati, Bentley и Aston Martin пишутся и снимаются на видео, в сущности, в жанре некролога: когда о герое повествования либо хорошо, либо вообще никак.

Парадокс в том, что автору этих строк высочайше доверили поездить на Maserati Quattroporte, даже закрыв глаза на полное отсутствие в портфолио подобных эпитафий. Как бы удивительно это не звучало. В мои руки «Четырехдверка», как, собственно, переводится с итальянского на русский название Quattroporte, попала в полноприводной версии с 410-сильным бензиновым V6 с двойным турбонаддувом. В этом месте по закону жанра следует захлебнуться скупой драйверской слюной и сообщить, что «до сотни» машина разгоняется за пять секунд. Но на меня, когда я впервые оказался на дорогах столицы за рулем Maserati Quattroporte, произвело впечатление совсем иное.

Ни на какой другой машине — от бюджетных «корейцев», до премиальных «немцев» — я не испытывал к себе такой классовой ненависти со стороны остальных участников движения! Ни разу за несколько дней тест-драйва никто из них не пропустил Maserati в свой ряд в ответ на просительный «поворотник»! Не уступил при выезде с примыкающей дороги и в подобных ситуациях. Причем так вели себя люди, сидящие и в изделиях АВТОВАЗа, и в «корейцах», и в BMW с Lexus. Собственно, именно этот жизненный опыт объяснил мне, зачем Maserati оснащает свои машины мощными моторами. Спасибо 410 «силам» «Четырехдверки»: только они позволяли мне сносно чувствовать себя в потоке наперекор молчаливому саботажу окружающего «стада». Тычок в педаль газа, ответный взрык мотора — и ты мгновенно ввинчиваешься в соседний ряд.

Звук тут, кстати, правильный не только по тембру, но и по источнику. Quattroporte разговаривает мотором, а не настройками выхлопной системы. Только за габаритами следить надо: все-таки «лайба» здоровая — длиной с «семерку» BMW. Не буду, видимо, оригинален, назвав Maserati с точки зрения ходовых качеств, «BMW по-итальянски». Да и по цене она примерно совпадает с конкурентом в лице 750i xDrive — свыше 6 000 000 рублей. Только за Maserati намертво закреплен имидж «машины не для всех». Мол, купить и ездить на «баварце» каждый дурак может, а оценить «итальянца» не всякому дано! На самом деле так оно и есть. Хотя если сравнивать их «в лоб», то Maserati, по субъективным ощущениям, на ходу все-таки не дотягивает до BMW.

Хотя при этом едет «итальянка» не в пример лучше того же S-klasse от Mercedes, например. Дело в том, что практически любой «бумер» ты воспринимаешь как единое целое, как стремительный сбалансированный механизм, а «Четырехдверка» оставляет некий «осадочек» этакого творческого раздолбайства. При всем при том, что и разгоняется, и тормозит, и поворачивает она более чем достойно…

Совершенно сознательно я до сих пор ничего не сказал об экстерьере и интерьере Maserati Quattroporte. Дело в том, что у машины из категории «дороже шести лямов» они просто не имеют право быть не идеальным с точки зрения атрибутов, опций, отделки и, разумеется, дизайна. Замечу лишь, что салон Maserati — в отличие от конкурентов — больше напоминает кабинет творческой личности, нежели офис преуспевающего торговца недвижимостью. А так все положенное по статусу тут есть: кожа-дерево, электроприводы, подогрев-вентиляция всего и вся, внешние видеокамеры и прочее…

Что касается внешности, то даже у самого поднаторевшего в выискивании заимствований в автодизайне «эксперта» не найдется поводов придраться к оригинальности экстерьера Quattroporte! В этом смысле «докапываться» до итальянцев просто глупо. Иными словами, владелец этой машины «не для всех» в любом случае не будет чувствовать себя «страдальцем ради понтов». Главное — научиться не замечать негатив со стороны завистников по потоку…

Выражаем благодарность компании «Maserati-Авилон» за предоставленный для теста автомобиль.

премиальный сегмент, премиум-сегмент
5 января 2017
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