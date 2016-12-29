Skoda Octavia Hockey Edition: шайба не засчитана

Фото: Вячеслав Василенко
Имиджа ради, а заодно и для стимуляции продаж своего лифтбэка трехгодичной давности чешский производитель, как главный спонсор чемпионата мира по хоккею, выпустил Skoda Octavia в специальной версии Hockey Edition. Мы выяснили, чем она порадует и чем огорчит покупателей.

Вячеслав Василенко

Глядя на «олимпийский» автомобиль, твердо понимаешь, что за таксиста на дороге тебя уже не примут. Чего стоит один только цвет кузова — серебро с серо-голубыми нотками и перламутровым отливом. А эффектные дизайнерские «катки» с глянцевыми вставками? Красота, да и только!

Добавьте сюда создающую интим тонировку на стеклах и светодиоды, поселившиеся в задних фонарях — ваш сосед по потоку на обычной «Октавии» от зависти поперхнется собственной желчью. Финальным аккордом стали фирменные шильдики, вставочки и накладки, указывающие на принадлежность машины к специальной серии.

А что внутри? Сиденья щеголяют новой, приятной на вид обивкой, однако куда больше слов благодарности чехи получили бы, потрудись они снабдить кресла поясничным подпором. У дяди Степы ростом за 185 см вроде меня «провисающая» поясница через часок-другой езды начинает молить о пощаде, да так, что приходится останавливаться и заниматься на обочине аэробикой.

А вот за мультифункциональное трехспицевое рулевое колесо с удобным хватом свои «плюс 1000 в карму» производитель определенно заслужил. Среди прочих особенностей — опциональный сенсорный дисплей мультимедийной системы, которому не мешало бы, впрочем, добавить яркости.

Нелишним дополнительным элементом интерьера оказываются подлокотники для передних и задних седоков. Венчают картину обтянутые кожей рычаг стояночного тормоза и рукоятка коробки передач.

Кстати, о коробке. «Хоккейная» версия получила лучший с точки зрения надежности и эксплуатационных характеристик агрегат — шестидиапазонный гидромеханический «автомат». Да, он не так шустро реагирует на команды рулевого, как знаменитая, но капризная роботизированная DSG. Зато не дергается и не боится перегревов.

Аккомпанирует АКП, что приятно, не очередная ваговская «турбосвистелка», а честный, проверенный годами 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 «лошадей». Пожалуй, лучшего тандема в случае с «Октавией» и не придумать.

Правда, при агрессивном педалировании в салон проникает характерный запах жженого сцепления, поэтому во избежание преждевременной замены узла давить на «гашетку» все же лучше без фанатизма. Это вполне себе возможно в условиях умеренно-неторопливой езды по городу, а вот при совершении динамичных и затяжных обгонов на трассе неприятного аромата уже не избежать. Точно так же придется терпеть и надрывный рык движка.

Однако если к подобным раздражителям еще можно как-то привыкнуть, то грязь, постоянно забрызгивающая стекла передних дверей и боковые зеркала, будет действовать на нервы перманентно. На дороге небольшая слякоть, а ты уже словно в танке — не видно ни черта! Помимо сеансов придорожной гимнастики придется еще чистить окна и протирать зеркала. К слову сказать, с фарами головного света ситуация аналогичная.

Но несмотря на все наши придирки, Skoda Octavia в России пользуется популярностью — за 11 месяцев владельцами чешского лифтбэка стали без малого 20 000 человек. Люди не могут остаться равнодушными к его отменной управляемости, выверенной эргономике, эластичной подвеске и симпатичному дизайну. Вот только вопрос, кому за это следует сказать спасибо — чехам или все-таки немцам?

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6 января 2017
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