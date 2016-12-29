Skoda Octavia Hockey Edition: шайба не засчитана

Глядя на «олимпийский» автомобиль, твердо понимаешь, что за таксиста на дороге тебя уже не примут. Чего стоит один только цвет кузова — серебро с серо-голубыми нотками и перламутровым отливом. А эффектные дизайнерские «катки» с глянцевыми вставками? Красота, да и только!

Добавьте сюда создающую интим тонировку на стеклах и светодиоды, поселившиеся в задних фонарях — ваш сосед по потоку на обычной «Октавии» от зависти поперхнется собственной желчью. Финальным аккордом стали фирменные шильдики, вставочки и накладки, указывающие на принадлежность машины к специальной серии.