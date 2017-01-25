Infiniti Q50S: напуганный собственной мощью

Был у Infiniti Q50 вполне приличный мотор в 304 л.с. Но японцам этого показалось мало, и они разом увеличили мощность агрегата аж на треть! Поскольку мотивы столь радикального действия мне были откровенно непонятны, я с радостью ухватился за возможность прокатиться на автомобиле с новым двигателем и лично разобраться в меру своих слабых сил что там к чему.

Доставшаяся мне Q50S — из специальной серии Sport Edition. Правда, по внешнему виду ее отличить от базовой «пятидесятки» сложно. Проще всего по шильдику на багажнике с красной буквой S, но можно и по колесам — здесь они 19, а не 17 дюймов.

До того, как забраться в машину, я специально не смотрю в технические характеристики, представленные производителем и, следовательно, кроме мощности в 405 л.с., наличия «автомата» и полного привода больше не знаю об автомобиле ровным счетом ничего. С нажатием кнопки пуска двигателя никаких изменений в уровне акустического комфорта не происходит. Но, собственно, это неудивительно — шумоизоляцию в Infiniti умеют делать на высшем уровне: закрытая дверь как гильотиной отрубает все внешние звуки. Поэтому и мотора на невысоких оборотах в салоне совершенно не слышно.