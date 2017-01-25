Infiniti Q50S: напуганный собственной мощью

Фото: Infiniti
Страсть к быстрому перемещению в пространстве свойственна человеку изначально. И, ясное дело, создатели автомобилей не рискнули проигнорировать столь манящий стимул, добавляя в линейку двигателей мощные агрегаты не корысти ради, а исключительно имиджа для. Но случается, иногда они пересаливают от усердия — не без того…

Вадим Устинов

Был у Infiniti Q50 вполне приличный мотор в 304 л.с. Но японцам этого показалось мало, и они разом увеличили мощность агрегата аж на треть! Поскольку мотивы столь радикального действия мне были откровенно непонятны, я с радостью ухватился за возможность прокатиться на автомобиле с новым двигателем и лично разобраться в меру своих слабых сил что там к чему.

Доставшаяся мне Q50S — из специальной серии Sport Edition. Правда, по внешнему виду ее отличить от базовой «пятидесятки» сложно. Проще всего по шильдику на багажнике с красной буквой S, но можно и по колесам — здесь они 19, а не 17 дюймов.

До того, как забраться в машину, я специально не смотрю в технические характеристики, представленные производителем и, следовательно, кроме мощности в 405 л.с., наличия «автомата» и полного привода больше не знаю об автомобиле ровным счетом ничего. С нажатием кнопки пуска двигателя никаких изменений в уровне акустического комфорта не происходит. Но, собственно, это неудивительно — шумоизоляцию в Infiniti умеют делать на высшем уровне: закрытая дверь как гильотиной отрубает все внешние звуки. Поэтому и мотора на невысоких оборотах в салоне совершенно не слышно.

В предвкушении изысканного удовольствия, каковым для меня, как и для многих других, является ощущение неудержимости ускорения, вдавливающего тело в спинку кресла, не спеша еду в направлении автобана. Слава богу, дело происходит не в нашей стране, и есть, где подурачиться. Крадусь тихонько, чтобы не расплескать эмоции раньше времени.

И вот впереди — пустое полотно скоростного шоссе. Правая нога, затекшая в томительном ожидании, вбивает педаль газа туда, куда ее в азарте следует вбивать. Автомобиль рвется вперед, но его порыв как будто что-то сдерживает. Вот незадача. Наверное, надо было перевести настройки трансмиссии в режим «Спорт Плюс». Перевожу, но чувство некоторой заторможенности в поведении машины не исчезает. Сказать, что она разгоняется вяло — погрешить против истины. Однако и на заявленную мощность этот спурт явно не тянет. Так, где-то на 300 с лишним сил — вполне себе, но однозначно не на 405 «лошадей».

Кстати, на высоких оборотах мотор в салоне слышен прекрасно. Само по себе это совсем неплохо, ибо густой и насыщенный рык только добавляет удовольствия от активной езды. Правда, японский V6 все-таки не дотягивает по вокалу до идеально настроенного симфонического звучания немецких агрегатов.

Так же нерешительно автомобиль прибавляет темп и на скорости — мотор немедленно откликается ревом на нажатие акселератора, но ускорение начинается с небольшой задержкой. Впрочем, стоит еще раз оговориться, что динамика Q50S совсем не плоха — она лишь не соответствует на мой взгляд задекларированной мощности двигателя.

Что ж, пришло время заглянуть в ТТХ. Там черным по белому написано — рывок до сотни занимает 5,4 секунды. Японцы утверждают, что на деле этих секунд требуется еще на несколько десятых меньше, но мне как-то сомнительно — по ощущениям, так скорее больше.

Как бы то ни было, для немецких конкурентов это ни разу не вызов. BMW 340i xDrive с теми же тремя литрами и автоматической коробкой передач, но с гораздо меньшей мощностью в 326 л.с. легко выполняет подобное упражнение за 4,9 секунды. Ноздря в ноздрю с «баварцем» идет трехлитровый Mercedes-AMG C 43 4Matic, под капотом которого чуть больше «лошадок» — целых 367 — но это все равно значительно меньше, чем у «японца».

Приходится констатировать, что у Infiniti таинственным образом испарилась отдача как минимум от 100 или, в случае с «Мерседесом», 50 л.с. Не берусь судить, в чем тут проблема. Виновата в этом японская родословная ли битурбированного двигателя, неразворотливая ли семиступенчатая коробка, общая несбалансированность ли автомобиля, где ядро — мощнейший агрегат — установлено в практически не измененную по сравнению с стандартной «скорлупу»… Просветить меня могли бы разве что инженеры компании, да и то вряд ли. Свои секреты они предпочитают держать при себе, особенно если похвастаться нечем.

В продолжение разговора о несбалансированности надо отметить, что с некоторой прохладцей работает и рулевое управление. В «Стандарте» штурвал ведет себя типично по-японски, то есть не дает ясного представления о нулевом положении, позволяет себе немного «полюфтить» и запаздывает с реакцией.

Для автомобиля с такой мощностью, как у Q50S, это непростительно, даже если в режиме «Спорт» руль приходит в чувство, становясь более собранным и четче исполняя команды водителя. Возможно, так проявляются издержки инновационной адаптивной электронной системы нового поколения DAS 2.0, где нет механической связи между штурвалом и колесами. Но в данном случае техническая крутость девайса не кажется смягчающим обстоятельством.

В целом создается впечатление, что автомобиль сам боится своей мощи, не очень доверяет как себе, так и водителю, поэтому каждый раз по получении команды чуть-чуть медлит: а вдруг хозяин передумает — чем черт не шутит…

Есть пара претензий к эргономике. Диапазон регулировки руля по высоте вполне достаточен, а вот по длине мне его явно не хватало, хотя роста я среднего. Кроме того, у кресел нет регулировки боковой поддержки. Мелочь, конечно — однако в спортивной версии эти опции как-то нужнее, чем кожаный салон или второй дисплей на центральной консоли. Слов нет, смотрится двухэтажная мультимедийка круто, однако на мой вкус это явный перебор. Так, верхний экран отвечает только за навигацию и камеру, и при отсутствии специальной SD-карты практически не используется. Ненужным становится и пульт управления — этакий урезанный iDrive — управляет он только верхним «этажом», ибо «нижний» представлен тач-скрином.

Чем может действительно 405-сильный Infiniti порадовать своего владельца, так это ценой. В самой дешевой версии Sport он потянет на 2 800 000 рублей. Ровно столько же стоит и BMW 340i xDrive, но «баварец» все-таки немного компактнее и не так роскошен внутри. Что касается Mercedes-AMG C 43 4Matic, то тут цена несопоставима: 3 580 000 целковых. Но мне лично кажется, что у премиальных автомобилей главное совсем не прайс-лист, а как раз полная реализация всего потенциала драйверских талантов машины, заложенного в ее конструкции.

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25 января 2017
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