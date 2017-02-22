LADA XRAY: казаться или быть…

До осени прошлого года самая мощная модификация LADA XRAY оснащалась исключительно «роботом». При этом союз 122-сильного мотора и роботизированной трансмиссии АМТ, отличающейся нерасторопностью и весомыми задержками при переключении передач, вызывал немало нареканий у владельцев. А с недавнего времени у поклонников модели появился выбор: они могут заказать XRAY с наиболее мощным в гамме двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.

С таким силовым агрегатом автомобиль действительно поехал: теперь от динамики машины (разон до 100 км/ч занимает 10,4 с) уже можно получать удовольствие. При этом для более удобного перемещения в пробках передаточное отношение главной пары сделано более коротким — 4,2 против 3,9 у «робота». Поэтому с первой передачи можно трогаться, даже не касаясь педали газа, работая только одним сцеплением — очень удобно в плотном московском трафике. А на скорости 60 км/ч хетчбэк уверенно едет и даже вытягивает подъемы на пятой «скорости». Не зря производитель уверяет, что около 80% предельного крутящего момента двигатель выдает уже после 1500 об/мин. Однако по-настоящему бодрый разгон псевдокроссовер демонстрирует только после того, как стрелка тахометра минует 3000 об/мин. Причем машина будет стремительно разгоняться вплоть до срабатывания ограничителя оборотов.