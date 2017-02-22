LADA XRAY: казаться или быть…

Несмотря на то, что этот флагманский тольяттинский хетчбэк, который производитель гордо именует кроссовером, прописался в редакции портала «АвтоВзгляд» еще осенью минувшего года, сесть за его руль мне довелось только сейчас. К этому моменту машина пробежала больше 20 000 километров по самым разным дорогам и было очень любопытно узнать, насколько они ее ушатали. И забегая вперед скажу, что никаких болячек, серьезно осложнивших бы жизнь автовладельца, за это время к машине не пристало. Тем самым XRAY практически не доставил поводов усомниться в том, что перед нами уже достаточно современный и вполне конкурентоспособный представитель своего класса.

Сергей Федоров

До осени прошлого года самая мощная модификация LADA XRAY оснащалась исключительно «роботом». При этом союз 122-сильного мотора и роботизированной трансмиссии АМТ, отличающейся нерасторопностью и весомыми задержками при переключении передач, вызывал немало нареканий у владельцев. А с недавнего времени у поклонников модели появился выбор: они могут заказать XRAY с наиболее мощным в гамме двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.

С таким силовым агрегатом автомобиль действительно поехал: теперь от динамики машины (разон до 100 км/ч занимает 10,4 с) уже можно получать удовольствие. При этом для более удобного перемещения в пробках передаточное отношение главной пары сделано более коротким — 4,2 против 3,9 у «робота». Поэтому с первой передачи можно трогаться, даже не касаясь педали газа, работая только одним сцеплением — очень удобно в плотном московском трафике. А на скорости 60 км/ч хетчбэк уверенно едет и даже вытягивает подъемы на пятой «скорости». Не зря производитель уверяет, что около 80% предельного крутящего момента двигатель выдает уже после 1500 об/мин. Однако по-настоящему бодрый разгон псевдокроссовер демонстрирует только после того, как стрелка тахометра минует 3000 об/мин. Причем машина будет стремительно разгоняться вплоть до срабатывания ограничителя оборотов.

Если же нет желания крутить движок до «максималки», можно вполне уверенно перемещаться и в мегаполисе, и на трассе не выкручивая мотор выше 2000 оборотов. Примерно в таком экономичном режиме я и поехал по загородной дороге на дачу, практически без пробок, придерживаясь максимально допустимой (то есть не штрафуемой) скорости 80 км/ч в населенных пунктах и не более 120 км/ч на трассе. Так вот, расход топлива LADA XRAY неприятно удивил — 13,2 л/100 км. Вроде не так уж и много, но и средний темп движения не превышал 90 км/ч, а местами и ниже. Мои опасения подтвердились после того, когда я окунулся в московские дорожные заторы. Тогда беспристрастный бортовой компьютер отметил средний расход бензина в 13,7 л/100 км. Многовато, учитывая мой размеренный стиль езды и класс автомобиля.

Зато по управляемости XRAY можно поставить твердую «четверку». На «отлично» он не дотягивает не столь уверенным прохождением быстрых поворотов, сопровождающихся заметными кренами, а также малоинформативным рулем. Что касается плавности хода, то высокий хетчбэк от LADA прекрасно едет по ровной дороге, зато отчетливо и скрупулезно пересчитывает все мелкие неровности. На более крупных выбоинах корпус машины уже существенно потряхивает — сказываются большие неподрессоренные массы…

Объективно резюмировать потребительские вачества LADA XRAY мне помог товарищ, который несколько месяцев назад приобрел новенький Renault Sandero Stepway. Как известно, XRAY и его французский кузен построены на общей платформе В0. По сути, эти два автомобиля являются прямыми конкурентами. После непродолжительной пробной поездки он довольно лестно отозвался об «ИксРее»:

— Надо же, наконец-то, наши научились делать автомобили. А если выбирать из этих двух машин, то внешне LADA XRAY мне даже больше нравится… Впрочем, и внутри хетчбэк приятно удивил. Эргономику портят лишь некоторые мелочи, вроде кнопок подогрева кресел, расположенные рядом с сидушками, а также отсутствие регулировки руля по вылету и подлокотника между передними креслами. Можно бы, конечно, посетовать и на жесткий пластик в отделке передней панели. Однако не надо забывать, что LADA XRAY все же бюджетный автомобиль, хотя и стоит чуть дороже «Сандеро». Прайс-лист на модификацию со 122-сильным мотором и механической коробкой передач стартуют от 669 000 рублей. Максимально оснащенный XRAY с 17-дюймовыми литыми дисками обойдется уже в 754 000 целковых.

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26 февраля 2017
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