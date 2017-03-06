«Газель Next»: фургон сюрпризов

Дело в том, что этот аппарат использовался в качестве технички и машины сопровождения на прошедшем в Карелии первом этапе Кубка Мира по ралли-рейдам «Северный Лес 2017» в команде «Газ Рейд Спорт». Обычный 7-местный «комбик» Газель Next заводской комплектации. Предвижу заявления адептов бездорожья, что на таких мероприятиях моноприводная машина — полный бред, техничка должна быть полноприводной. Так это еще больше интригует! Тем более, что была отличная возможность протестировать машину сразу в трех зимних ипостасях: городская езда, трасса и узкие лесные дороги с «карманами», которые нужно расчищать самостоятельно. Или «укатывать» своим автомобилем. О грузоподъемности и вместительности новой «Газели» «АвтоВзгляд» уже рассказывал, поэтому сейчас речь пойдет исключительно об удобстве водителя и пассажиров.
Итак, начнем с городского цикла. Из дилерского центра «ГАЗ Балтийский» мне нужно было забрать на железнодорожном вокзале коллег-журналистов и ехать с ними в «столицу» «Северного леса» — городок Сортавала в Карелии. Специально выбрал маршрут подлиннее. На мой взгляд — идеальное место для теста: почувствовать себя тем самым водилой-развозчиком, который целыми днями крутится по забитым улочкам, обслуживая разнообразные «точки» — то есть тем, для кого и предназначен этот автомобиль. Главное, что приятно поразило — маневренность. Даже когда весь поворот плотно заставлен машинами, новая «Газель» проходит его отлично. Первые два таких запруженных места проходил медленно, а через 10 минут езды появляется чувство вседозволенности — в зеркала, хоть и положено, почти не смотришь. Ради интереса попробовал развернуться на узкой улочке, выходящей на Лиговский проспект. Машина деалет это практически на месте! Руль слушается малейшего движения руки, а зеркала полностью контролируют ситуацию сзади автомобиля. И это несмотря на то, что производители собираются порадовать «урезанными» версиями ЦМФ, длинный вариант вполне удобен на узких улочках. Как я уже писал, вместо «кочерги» коробки передач у Next — удобный джойстик. Если на самом первым тесте к КП были претензии (на некоторых тестовых машинах плохо втыкалась 2 передача), то сейчас ошибки исправлены, и мне было приятно глядеть на завистливо смотрящих «конкурентов» — кавказцев на древних «Газель Бизнес». С приходом Nextов их век явно на исходе. Один из «конкурентов» не выдержал, подошел и спросил: «Уважаемый, почем свой Ford брал?».
Самой сложной частью этой части теста оказалась парковка на Московском вокзале. Вкратце это можно охарактеризовать так: за 10−15 минут я умудрился поскандалить со всеми — таксистами, охранниками, водителями огромных черных джипов, какими-то коробейниками и всеми остальными обитателями этого набитого машинами «пятачка». Может быть, я сделал глупость, что заехал в узкий проезд парковочной зоны — свободных мест там не было. Мало того, к основному ряду прижимался еще ряд машин. Дядька в черной униформе чуть не заплакал, когда я проехал в миллиметрах от в наглую перекрывающего несколько машин джипа. Тут же прибежала и владелица джипа, классическая блондинка на высоких каблуках и принялась меня материть. И тут открылась еще одна особенность фургона: подняв стекло, я оказался в полной тишине! А ведь блондинка орала так, что слышно было как минимум в районе Исакия! И если к шумоизоляции «бизнесов» есть множество претензий, то у Nextов они устранены. Выйдя с парковочной зоны, включил «аварийку» и достал смартфон. Оказалось, в двух ближайших торговых центрах есть платные парковки. Но это не наш путь: еще покрутившись по окрестностям, я нашел практически пустую улочку в 10 минутах ходьбы от вокзала, где спокойно дождался коллег.
Тем временем вечерело, похолодало, и трасса до Сортавалы покрылась льдом. В добавок, там есть и полностью разбитые участки дороги, и множество крутых поворотов, и резких подъемов, и спусков среди сопок.
Первое, что хочется отметить, — фургон твердо стоит на трассе. Из небольших заносов выходит легко, помогают блокировки заднего моста. Еще один приятный момент — множество различных ящичков и углублений. Скажу честно, в экспедициях на полноприводном «Соболе» мне их очень не хватало. А учитывая, что я люблю таскать с собой множество всякой мелочи и раскладывать ее по панели авто, в котором еду, тут получил полный кайф. Термос, «полторашка» воды, кульки пирожков и бутербродов, мобильник, сигареты, зажигалка, пачка бумаг, грязные и чистые перчатки (да, для них предусмотрена специальная ниша) и многие другие вещи удобно и уютно разместились по своим местам и были всегда под рукой. Особая благодарность создателям за два углубления под «полторашки»: в одной — бутыль, в другой — термос, очень удобно. А это именно то, что нужно для комфорта дальнобойщику — утолять жажду, курить, чаевничать и говорить по телефону, не отвлекаясь от дороги. А для инструмента — ниши в порогах у передних дверей. Это гораздо приятнее, чем когда он бренчит в грузовом отсеке, и доставать удобно. Так же хорош отсек над передним рядом, куда спокойно влезают три средних рюкзака. И из пассажирского отсека легко достать, и от посторонних глаз вещи скрыты. Еще более удобный ящик расположен под сиденьями заднего ряда — идеальное место для спальника и других полезных в дороге вещей. Также на спинках передних сидений есть, помимо карманов, откидные столики, розетка на 12 в и USB. А у двери находится удобная ниша для той же «полторашки» или термоса и другой мелочевки. Входу — выходу она нисколько не мешает.
На обратной дороге я ехал на заднем сиденье в качестве пассажира, и тут у меня появился ряд замечаний. Скажу сразу — сзади тесновато. Я понимаю, что 6−7 человек такая машина редко возит, но тем не менее. Выехали мы рано утром сильно уставшие после гонки и спали буквально на ходу. Увы, у меня это получилось лишь тогда, когда я представил себя буддийским монахом во время медитации. Спинка сидений имеет угол под 90 градусов к «сидушке», и расслабиться на ней просто невозможно. Также остается узкое пространство для ног, как в самолете эконом-класса. Например, у «Соболя» оно гораздо больше. На одной из остановок мы сложили заднее сиденье. Если бы нас было двое, мы с комфортом проспали всю оставшуюся дорогу. Втроем это не реально. Хотя я прекрасно понимаю, что для двоих-троих здесь места более чем достаточно. Еще одно небольшое замечание. Крючки для одежды расположены вроде бы правильно — по бокам за сиденьями первого ряда. Но висящие на них куртки закрывают обзор задним пассажирам — лучше бы их расположить на перегородке с грузовым отсеком. При желании можно докопаться до шума в задней двери. Но лучше ее просто отрегулировать. Читал на форумах, что на трассе седоков донимает рычание движка. Не заметил, хотя музыку и радио слушал далеко не все дорогу.