«Газель Next»: фургон сюрпризов

Самой сложной частью этой части теста оказалась парковка на Московском вокзале. Вкратце это можно охарактеризовать так: за 10−15 минут я умудрился поскандалить со всеми — таксистами, охранниками, водителями огромных черных джипов, какими-то коробейниками и всеми остальными обитателями этого набитого машинами «пятачка». Может быть, я сделал глупость, что заехал в узкий проезд парковочной зоны — свободных мест там не было. Мало того, к основному ряду прижимался еще ряд машин. Дядька в черной униформе чуть не заплакал, когда я проехал в миллиметрах от в наглую перекрывающего несколько машин джипа. Тут же прибежала и владелица джипа, классическая блондинка на высоких каблуках и принялась меня материть. И тут открылась еще одна особенность фургона: подняв стекло, я оказался в полной тишине! А ведь блондинка орала так, что слышно было как минимум в районе Исакия! И если к шумоизоляции «бизнесов» есть множество претензий, то у Nextов они устранены. Выйдя с парковочной зоны, включил «аварийку» и достал смартфон. Оказалось, в двух ближайших торговых центрах есть платные парковки. Но это не наш путь: еще покрутившись по окрестностям, я нашел практически пустую улочку в 10 минутах ходьбы от вокзала, где спокойно дождался коллег.

Тем временем вечерело, похолодало, и трасса до Сортавалы покрылась льдом. В добавок, там есть и полностью разбитые участки дороги, и множество крутых поворотов, и резких подъемов, и спусков среди сопок.