Nissan X-Trail Arctic 360: испытано Сибирью

Имиджа ради, а заодно и для стимуляции продаж той или иной модели производители периодически выводят на рынок все новые модификации. Не стал исключением и X-Trail, который проигрывает в популярности лишь локомотиву марки — Nissan Qashqai. Впрочем, авто в свежем варианте исполнения имеет шансы не только опередить по продажам двоюродного братца, но и заставить понервничать лидирующего в классе Toyota RAV4 и догоняющего его KIA Sportage. И вот почему.
Следуя тенденциям рынка и анализируя предпочтения российских автовладельцев, японцы оснастили Arctic 360 предпусковым подогревателем от Eberspacher. Причем активировать его можно как с мобильного девайса — от смартфона до планшета, так и со стационарного телефона, позвонив на специальный номер, присвоенный автомобилю.
Для совсем ленивых предусмотрена возможность общаться с отопителем посредством оригинального мобильного приложения, которое способно запустить систему подогрева в машине даже если вы находитесь в другом городе или стране. Иными словами, запрограммировал перед вылетом из аэропорта определенное время и температуру прогрева, и по выходу из самолета на стоянке будет ждать тепленький автомобиль.
Главное, чтобы ребенок, играясь смартфоном во время полета, случайно не ошибся ярлычком на тачскрине и не сжег всю имеющуюся в баке «горючку». А вот подогрева для пассажиров второго ряда в X-Trail, увы, так и не появилось. Но за нагревающиеся нити в лобовом стекле — большое человеческое аригато.
Чем еще может порадовать кроссовер с «арктическим» шильдиком? Конечно же, эксклюзивными колесными дисками 18-го диаметра из легкого сплава и комплектом декоративных черных вставочек и накладок.
Среди прочих прелестей жизни — омывающаяся камера заднего вида, функция дистанционного открытия пятой двери, бесключевой доступ в салон и возможность запуска мотора с кнопки. Все это наряду с мультимедийным комплексом, отлично понимающим язык смартфонов, и системой кругового обзора было доступно ранее лишь в топовых версиях. Венчает картину шикарный по меркам класса кожаный салон и огромная панорамная крыша.
Кстати, о салоне. Места здесь — вагон, грузить в машину семью из пятерых человек после вояжа по магазинам можно прямо вместе с тележками из шопинг-центра. Ведь задний диван с регулируемой по углу наклона спинкой может похвастать продольным перемещением в диапазоне 140 мм, что позволяет трансформировать салон в зависимости от индивидуальных потребностей.
Причем смещая кресла вперед, можно не переживать о дискомфорте — пространства тут более, чем достаточно, чтобы седоку среднего роста спокойно закинуть ногу на ногу. Ну, а уж если сзади разместится Николай Валуев или плюнувшая на диеты Анна Нетребко, придется потерпеть — лишняя тележка из магазина на даче явно не помешает.
Посадка для водителя — самый «айс»: настроек плотного сиденья с надежным боковым обхватом хватает сполна, а с обзорностью прекрасно справляются «лопухи» боковых зеркал. Я не буду сейчас говорить о том, что приборная панель и центральная консоль X-Trail, включая мультимедиа, до боли напоминает Qashqai… Хотя нет, буду.
Да, торпедо потеряло самобытность, но это отнюдь не делает его хуже, как считают многие владельцы предыдущего «Икстрейла». Скорее, наоборот: интерьер стал современнее, а с учетом использования более дорогих материалов отделки — еще и богаче.
Сравните его с Toyota RAV4 и поймете, что «ниссановский» салон — просто подарок судьбы. Пусть и нет здесь подсветки клавиш стеклоподъемников, которые к тому же (все, кроме водительского) лишены автоматического режима в одно касание. Зато все в порядке с эргономикой — просто и интуитивно понятно. А что еще нужно?
Безусловно: нужно, чтобы автомобиль умел ездить, с чем, впрочем, у Arctic 360 сложностей никаких. Мы с коллегой изрядно поистаскали его по сибирским дорогам и направлениям. И надо сказать, испытание местными морозами и разножанровым дорожным покрытием, включая его отсутствие, «Икстрейл» выдержал с достоинством.
Пожалуй, лишь на скользкой поверхности машина отклонялась от траектории, вынуждая ловить ее рулем, и нет-нет задумывалась в ходе торможения, прежде чем остановиться. Поведение, в общем-то, очевидное, ибо в момент автоматического подключения задней оси на обледенело-заснеженном полотне, да еще и при агрессивном педалировании, ситуация только усугубляется. Кроссовер начинает вилять кормой, провоцируя драйвера на дуэль с собственными навыками и системой стабилизации, которую, впрочем, частично можно отключить.
А вот в режиме принудительного полного привода «японец» держался молодцом — шпарил как по рельсам. Только нельзя забывать, что на скорости немногим выше 60 км/ч он вырубается, и малоопытного водителя приклеенная на торпедо иконка от неприятностей может не спасти.
Модернизированный вариатор со сниженными потерями на трение и умением имитировать переключения передач явно порадует любителей пошустрить. Хоть с низов, хоть на верхах табун из 171 «лошадки» тянет прекрасно — момента в 233 Нм хватает, чтобы бодро рвануть с места и не сплошать на скоростях.
Что похвально — даже в «кик-дауне» звук двигателя ушные раковины не раздражает, а вот прочие внешние шумы через колесные арки в салон все же проникают. Впрочем, расслабьтесь: до белого каления они не доведут.
Разница в цене Arctic 360 от ближайшей по оснащению комплектации Nissan X-Trail SE+ за 1 728 000 рублей составит 20 000 в плюс. За упомянутые выше фишки, согласитесь, доплата незначительная.
Только вот заинтересовавшимся стоит поспешить — автомобиль в подобном варианте исполнения представлен ограниченным тиражом. Хотя, если спрос превысит ожидания «ниссановцев», они наверняка пересмотрят свои планы и не станут ограничиваться заявленными 900 экземплярами.