Nissan X-Trail Arctic 360: испытано Сибирью

Следуя тенденциям рынка и анализируя предпочтения российских автовладельцев, японцы оснастили Arctic 360 предпусковым подогревателем от Eberspacher. Причем активировать его можно как с мобильного девайса — от смартфона до планшета, так и со стационарного телефона, позвонив на специальный номер, присвоенный автомобилю.

Для совсем ленивых предусмотрена возможность общаться с отопителем посредством оригинального мобильного приложения, которое способно запустить систему подогрева в машине даже если вы находитесь в другом городе или стране. Иными словами, запрограммировал перед вылетом из аэропорта определенное время и температуру прогрева, и по выходу из самолета на стоянке будет ждать тепленький автомобиль.

Главное, чтобы ребенок, играясь смартфоном во время полета, случайно не ошибся ярлычком на тачскрине и не сжег всю имеющуюся в баке «горючку». А вот подогрева для пассажиров второго ряда в X-Trail, увы, так и не появилось. Но за нагревающиеся нити в лобовом стекле — большое человеческое аригато.