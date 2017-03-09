Nissan Murano: паркетник в третьем колене

По крайней мере, в случае с Nissan Murano третьего поколения этот метод более чем применим. Про внешность тут и говорить нечего: с точки зрения дизайна они похожи как дети-погодки, с той лишь разницей, что Pathfinder длиннее Murano на 110 мм (разница в размерах колесных баз — 75 мм). Это раньше гражданин, которому нужен был рамный и квадратно-брутальный внедорожник, смотрел на Pathfinder, а тот, кто подыскивал большой кроссовер для эксплуатации на асфальте, однозначно выбирал Murano.

Но эта эпоха свободы выбора и потребительского «вольнодумства» ушла в ниссановское прошлое. Даже основные агрегаты у Murano и Pathfinder одинаковые — фирменные полноприводные трансмиссии c вариатором. И движок общий — бензиновый 3,5-литровый V6, дефорсированный с американских 260 л.с. до более гуманных с точки зрения российской налоговой системы 249 посконных «лошадок». И в интерьере сплошное дежавю — вплоть до деталей отделки и педали «ножника». Впрочем, именно в салоне и кроется главное различие между давно известным на российском рынке Pathfinder и относительно свежим Murano. У последнего, в отличие от старшего «братика», отсутствует складной третий ряд сидений.