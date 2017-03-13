VW Passat Alltrack: проверка на адекватность

Фото автора и компании Volkswagen
С классическими универсалами население нашей страны традиционно не особенно дружит. Парадокс: ведь все кроссоверы и внедорожники, столь востребованные на российском авторынке, с формальной точки зрения ни что иное как авто с кузовом «универсал». Passat Alltrack — нечто среднее между редкими у нас «сараями» и массовыми «паркетниками».
Алексей Батушенко

Passat Alltrack — машина в российской действительности редкая. Фактически это полноприводный Passat-универсал со слегка перенастроенной подвеской, увеличенным на 27 мм клиренсом и «внедорожной» пластмассой по периметру кузова. Вроде бы не вполне легковушка, но при этом совсем не кроссовер. Для соотечественника с 2,3 млн. рублей (именно такова стартовая цена Alltrack) в кармане, присматривающего себе нечто полноприводное, универсал — явно не то, что нужно. Ведь наш человек, приобретая кроссовер даже в переднеприводной комплектации мечтает, чтобы его машина была в состоянии взобраться, как минимум, на полуметровый сугроб, непринужденно нестись по лесовозной колее и преодолевать глубокий брод.

Как правило, в реальной жизни такой водитель опасается лишний раз съехать на своем «внедорожнике» даже просто на скользкую грунтовку! А уж в колеи и броды предпочитает вообще не соваться. При всем при этом упрямо заглядывается на что-нибудь «джипоподобное» и «легендарное» без оглядки на реальность. Смешно сказать: Subaru Outback, с ее дубовым салоном и более «дохлым» — 174 л.с. против 220 л.с. у Alltrack — мотором стоит дороже, чем наш герой. И продается «японец», как ни странно, лучше «немца» — исключительно за счет канувшей в Лету лет 20 назад харизмы оппозитного мотора и некогда честного, по 50% мощности на каждую ось, полного привода. Хотя, положа руку на сердце, назвать хорошими продажами 1170 «Аутбеков», реализованных в прошлом году, тоже сложновато.

В общем, печально, но факт: недооценивают у нас Volkswagen Passat Alltrack, хотя эта машина, как и положено любому Passat, практически идеально сбалансирована с точки зрения и водителя, и пассажиров. По этой причине рассыпаться в комплиментах в отношении Alltrack бессмысленно. Экстерьер тут мало чем отличается от обычного Passat — такое же колюче-строгое выражение «морды», выверенные линии профиля и прочие привычные для современных моделей VW элементы дизайна. Внутри, как и в любой машине бренда, — причудливое, но гармоничное сочетание традиционных «фольксвагеновских» черт с современными дизайнерскими решениями.

Одна приборная доска чего стоит. Кстати говоря, эту часть рабочего места водителя во многих машинах называть «доской» язык все меньше поворачивается: это ж какая деревяшка может похвастаться огромными электронными циферблатами спидометра и тахометра, разделенными цветным монитором борткомпьютера, как на нашем Passat, например?! Про эргономику Alltrack тоже говорить — только воздух сотрясать: с того, как специалисты Volkswagen организуют салонное пространство своих машин, не грех взять пример практически любому автопроизводителю. За исключением разве что соотечественников-немцев. И едет Alltrack образцово, как никакой «японке» и не снилось.

Можно, конечно, разложить ощущения от руления этой полноприводной машиной на составные части: с умным видом порассуждать про энергоемкость, поворачиваемость, сносы осей, плавность хода и рыскание (точнее, его полное отсутствие) на прямой. Только все это пустое. Достаточно ограничиться одной фразой: любая машина, что не для спорта, а для жизни, обязана ехать, как минимум, на уровне Passat Alltrack. Чтобы и разгон, и торможение, и управляемость, и «шумка» — были не хуже.

Это, разумеется, не значит, что поголовно все автомобили в мире требуется оснастить 220-сильными бензиновыми TSI как у Alltrack. Дело в другом: без малого 7 секунд «до сотни» — оптимум для любой «неспортивной» машины. Быстрее среднестатистическому водителю и не нужно, а медленнее — скучновато.

Сидя за рулем Alltrack, в очередной раз убеждаешься, что в Европе живут люди куда более прагматичные чем мы. Там машину подбирают под свои реальные запросы, а не по принципу «так принято». В этом смысле Passat Alltrack можно смело считать не просто одной из многих моделей авто, а своего рода индикатором адекватности и прагматизма. Когда он начнет пользоваться в России большим спросом, нежели, скажем, соразмерные ему корейские или японские «паркетники», вот тогда станет ясно, что разум соотечественников освободился от маркетинговой пудры азиатских автопроизводителей и мы научились хотеть именно то, что нам нужно на самом деле.

кроссоверы
13 марта 2017
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