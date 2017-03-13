VW Passat Alltrack: проверка на адекватность

Passat Alltrack — машина в российской действительности редкая. Фактически это полноприводный Passat-универсал со слегка перенастроенной подвеской, увеличенным на 27 мм клиренсом и «внедорожной» пластмассой по периметру кузова. Вроде бы не вполне легковушка, но при этом совсем не кроссовер. Для соотечественника с 2,3 млн. рублей (именно такова стартовая цена Alltrack) в кармане, присматривающего себе нечто полноприводное, универсал — явно не то, что нужно. Ведь наш человек, приобретая кроссовер даже в переднеприводной комплектации мечтает, чтобы его машина была в состоянии взобраться, как минимум, на полуметровый сугроб, непринужденно нестись по лесовозной колее и преодолевать глубокий брод.

Как правило, в реальной жизни такой водитель опасается лишний раз съехать на своем «внедорожнике» даже просто на скользкую грунтовку! А уж в колеи и броды предпочитает вообще не соваться. При всем при этом упрямо заглядывается на что-нибудь «джипоподобное» и «легендарное» без оглядки на реальность. Смешно сказать: Subaru Outback, с ее дубовым салоном и более «дохлым» — 174 л.с. против 220 л.с. у Alltrack — мотором стоит дороже, чем наш герой. И продается «японец», как ни странно, лучше «немца» — исключительно за счет канувшей в Лету лет 20 назад харизмы оппозитного мотора и некогда честного, по 50% мощности на каждую ось, полного привода. Хотя, положа руку на сердце, назвать хорошими продажами 1170 «Аутбеков», реализованных в прошлом году, тоже сложновато.