Chery Tiggo 3 vs Hyundai Creta и Renault Kaptur

Презентуя в России свой новый кроссовер Chery Tiggo 3, представители компании заявили, что основными его конкурентами являются Hyundai Creta и Renault Kaptur. Что ж, амбициозности китайских товарищей можно только позавидовать. Однако попробуем разобраться, на чем же все-таки она зиждется.
Александр Ростарчук

В первую очередь, понятное дело, на цене новинки. В базовой комплектации Chery Tiggo 3 стоит 697 000 рублей, а его конкуренты — 749 000 и 879 000 «деревянных» соответственно — за машины с сопоставимыми 1,6-литровыми двигателями и механическими коробками передач. При этом по комплектации «китаец» практически ничем не уступает «корейцу» и «французу», а в чем-то (пусть и по мелочи) даже дает фору.

Достаточно сказать, что уже в начальной версии MT Comfort он единственный, кто из всей тройки предлагает задние датчики парковки и круиз-контроль. Остальной набор опций стандартный для современных автомобилей этого сегмента — литые диски; наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, повторителями поворотов и подогревом; иммобилайзер; антиблокировочная система тормозов; электронная система распределения тормозных усилий; подушки безопасности водителя и переднего пассажира; электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией ложного срабатывания и ряд других. При этом материалы отделки салона — будь то тканевая обивка сидений или пластик панелей — очень качественные.

Hyundai Creta, правда, в дополнение ко всему может похвастать системой стабилизации c функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, и системой мониторинга давления в шинах. Кроме того, здесь и задние, и передние тормоза — дисковые, а у «китайца» — только задние. Зато у Creta стальные диски, а у «Тигго» — легкосплавные. Что же касается Renault Kaptur, то его «база» раза в два проще «китайской». Вот и решайте.

Что же касается ходовых качеств, то тут, конечно, не все так однозначно. При том, что моторы Tiggo 3, Сreta и Kaptur по своим характеристикам очень похожи (объем у всех — 1,6 л, мощность — 126, 123 и 114 л.с. соответственно, а 2-литровые агрегаты «корейца» и «француза» играют совсем в другой категории, в том числе и ценовой), едут они по-разному. Hyundai дает фору обоим конкурентам, демонстрируя уверенные ускорения во всех скоростных диапазонах при сохранении практически идеальной — в отличие от соперников — тишины в салоне.

А вот Chery и Renault, очень неплохо показывая себя в городе, на трассе заставляют водителя нервничать: при активных обгонах провалы перед спуртом и у того, и у другого довольно заметны. Хотя, надо сказать, «Рено» пугает гораздо сильнее, заставляя очень тщательно выбирать момент для обхода «большегруза». Да и шумоизоляция у обоих при подобных маневрах подводит.

Лидирует «кореец» и по настройкам подвески. Не в том смысле, что у «китайца» и «француза» во время езды по сильно пересеченной местности дело может дойти до пробоев — Боже упаси. Дело исключительно в качестве «отработки» машинами дорожного полотна. Пассажиры первого не заметят ни серьезного ухаба, ни глубокой ямы. Седоков второго чуть покачает на гребенке. А вот на третьем я бы на грейдер не выезжал — растрясет конкретно.

Руль у «Тигго 3», конечно, не такой ифнормативный и точный, как в Hyundai Creta, но своими реакциями не сильно уступает Renault Kaptur. Поэтому в целом же про Chery Tiggo 3 можно сказать, что он весьма неплохо адаптирован к российским дорожным условиям.

Преемник Chery Tiggo FL, долгое время оставашийся бестселлером марки за счет оптимального соотношения «цена/качество/обилие опций», получил аж сразу 183 изменения, включая продвинутую мультимедийную систему Cloudrive на старших версиях.

То есть можно предположить, что машина заинтересует не только состоявшихся поклонников бренда, но и привлечет новую аудиторию. В том числе и молодежную, учитывая более чем презентабельный экстерьер и, повторимся, достаточно невысокую цену.

Разумеется, при всем при этом евро-корейских конкурентов машина догонит вряд ли. Но вот китайских сделает точно. А возможно замахнется и вазовский LADA XRAY и его французского братца Renault Sandero, поскольку за сопоставимые деньги позволит автолюбителю перейти в более высокий сегмент.

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17 марта 2017
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