Chery Tiggo 3 vs Hyundai Creta и Renault Kaptur

В первую очередь, понятное дело, на цене новинки. В базовой комплектации Chery Tiggo 3 стоит 697 000 рублей, а его конкуренты — 749 000 и 879 000 «деревянных» соответственно — за машины с сопоставимыми 1,6-литровыми двигателями и механическими коробками передач. При этом по комплектации «китаец» практически ничем не уступает «корейцу» и «французу», а в чем-то (пусть и по мелочи) даже дает фору.

Достаточно сказать, что уже в начальной версии MT Comfort он единственный, кто из всей тройки предлагает задние датчики парковки и круиз-контроль. Остальной набор опций стандартный для современных автомобилей этого сегмента — литые диски; наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, повторителями поворотов и подогревом; иммобилайзер; антиблокировочная система тормозов; электронная система распределения тормозных усилий; подушки безопасности водителя и переднего пассажира; электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией ложного срабатывания и ряд других. При этом материалы отделки салона — будь то тканевая обивка сидений или пластик панелей — очень качественные.

Hyundai Creta, правда, в дополнение ко всему может похвастать системой стабилизации c функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, и системой мониторинга давления в шинах. Кроме того, здесь и задние, и передние тормоза — дисковые, а у «китайца» — только задние. Зато у Creta стальные диски, а у «Тигго» — легкосплавные. Что же касается Renault Kaptur, то его «база» раза в два проще «китайской». Вот и решайте.