Cadillac XT5: рулить не обязательно

Фото: Евгений Головач
По заверениям представителей General Motors, новый кроссовер Cadillac XT5 является самым технически навороченным автомобилем марки из всех, когда-либо поставлявшихся в нашу страну. Мы провели в компании с автомобилем несколько дней и выяснили, так ли это на самом деле.
Вячеслав Василенко

Пожалуй, для начала следует сказать о том, что это не посвежевший SRX, как многим кажется, а абсолютно новый автомобиль. Да, новичок сменил предшественника на боевом посту и в облике машины угадываются знакомые черты, но стоит копнуть чуть глубже, как сразу понимаешь: SRX до XT5 так же далеко, как Lexus — до премиума.

Кроссовер построен на свежей модульной платформе С1, специально созданной «джиэмовцами» для выпуска среднеразмерных и больших SUV. Кроме того, автомобиль получил новую адаптивную подвеску, подстраивающуюся под индивидуальную манеру езды, а при изготовлении кузова были использованы элементы легкой, но в то же время сверхпрочной стали. В итоге — «икстипятый» безупречно держит дорогу, обладает отличной динамикой и радует острой управляемостью.

В принципе, на этом можно было бы закончить сие повествование, если бы ни прочие особенности, характеризующие машину не только как самый нашпигованный «Кадиллак», но и как одну из лучших в сегменте вообще. Впрочем, обо всем по порядку.

Фото: Евгений Головач

Если экстерьер новинки выдержан в той же дизайн-концепции, что и SRX, то архитектура салона изменилась до неузнаваемости. Забудьте про резкие обводы и избитые вертикальные грани — в XT5 определенно прослеживается преемственность большой немецкой тройки. Здесь все плавно и гладко, как у девушки после посещения SPA-салона.

Благодаря изящно комбинированным вставкам из натурального дерева, карбона и алькантары интерьер стал более солидным и дорогим. Не забыли американцы и про эргономику — обнимем до хруста костей по очереди каждого из дизайнеров и инженеров, освободивших центральную консоль от лишних нагромождений. Расположение органов управления отныне не требует привыкания, а работая с интерфейсом мультимедиа и прочими функциями, больше не придется отвлекаться от дороги в попытках попасть пальцем в нужную сенсорную клавишу. Теперь кнопочки — не то, чтобы «тачскриновые», а я бы даже сказал — «пушскриновые». По факту — удобнее и эффективнее.

Головное устройство мгновенно цепляется к смартфонам, не вынуждая обращаться за помощью к руководству пользователя, а затем и к невропатологу. Восьмидюймовый дисплей отвечает на команды пользователя четко и безукоризненно — ребятам из а-ля премиальных Lexus и Infiniti, так и не поборовшим бессистемно прыгающий по экрану курсор, есть чему поучиться.

Фото: Евгений Головач

А как вам понравится оснащение американского «проходимца»? Если трехзонным климат-контролем, графической «приборкой», огромной панорамной крышей, подогревом руля и всех сидений без исключения в премиальном сегменте никого уже не удивишь, то системой полуавтономного управления и камерой ночного видения, транслирующей изображение на зеркало заднего вида, — еще как.

Электроника вкупе с 11 радарами и 5 видеокамерами сама удерживает машину в полосе движения, определяет дорожные знаки и ускоряется до заданной скорости, соблюдая дистанцию до впереди идущего авто вплоть до полной остановки. Причем «умный» круиз-контроль коварно не отпустит педаль тормоза в пробке, как это делают те же Infiniti, отправляя авто проверить на прочность корму машины, стоящей спереди.

По сути, водителю нужно лишь завести с кнопки мотор, а дальше сидеть и наблюдать за тем, как Cadillac самостоятельно доставит его к месту назначения. Жаль только, что XT5 не умеет заваривать кофе. Зато способен заряжать смартфоны без растянутых по салону «шнурков» и выбивать серные пробки из ушей благодаря мощной акустике от Bose.

Фото: Евгений Головач

Возвращаясь же к камере заднего вида, ориентированной, в частности, на эксплуатацию в темное время суток и превращающей салонное зеркало в дисплей с отменной графикой изображения, нельзя не упомянуть об увеличенном на 300% угле обзора, что не только улучшает видимость во время маневров, но и сводит к минимуму вероятность покарябать бампер при движении задним ходом.

Впрочем, дополнительную защиту от столкновения с препятствиями — как сзади, так и спереди — обеспечивает система экстренного торможения, способная к тому же идентифицировать пешеходов. Кроме того, кроссовер обучен парковаться без участия водителя — и параллельно, и перпендикулярно. Еще бы за покупками и на АЗС ездил сам — цены бы ему не было!

Кстати, о ездовых повадках. В движении «американец» словно парит над дорогой: плавность хода — изумительная, посторонние шумы пропадают сразу, как только в XT5 закрываются двери. Приятно тяжелый руль так и просится в руки, а реакции авто на упражнения с баранкой — молниеносные. Что такое тряска и крены этот «Кадиллак» даже и не слышал — Lexus и Infiniti, не устали еще собирать в огороде камни?

Фото: Дмитрий Макаров

Помимо сбалансированной подвески, адаптирующейся под настроение водителя, аплодисментов заслуживает и радующий слух V6 — о недостатке тяги честного 314-сильного «атмосферника» говорить не приходится. Зато стоит сказать о системе деактивации цилиндров, способной отключать пару «горшков» за рекордные 250 миллисекунд. Экономия топлива налицо: в смешанном цикле кроссовер поедает не более 10 литров на сотню.

Впрочем, в режиме Sport этот показатель легко можно удвоить, но какой драйв в обмен! Аккомпанирует движку скорострельный восьмидиапазонный «автомат», добавляющий азарта ездоку возможностью переключения передач подрулевыми лепестками. Кстати, джойстик КП без стеснения передает привет BMW, а включение реверса путем отвода рукоятки влево, определенно добавляет ему изюминки.

Фото: Евгений Головач

Пару слов о любопытно реализованной схеме полного привода. Тут вам и полностью отключаемый задний мост, и целых две многодисковые муфты, распределяющие 100% крутящего момента на отдельно взятое колесо. Иными словами, съезжая с асфальта, можно не бояться увязнуть в колее или застрять на раскисшей от дождей грунтовке. Понятное дело, что на отчаянные оффроуд-приключения этот автомобиль не способен — чай, Cadillac XT5 не «бездорожник», а типичный городской кроссовер, пусть и с неплохим внедорожным потенциалом.

Подводя общий итог можно смело сказать, что заокеанская новинка подарит массу положительных эмоций и водителю, и пассажирам. По уровню комфорта автомобиль ничуть не уступает немецким конкурентам, а японских просто рвет, как Тузик грелку. Причем в случае с «люксом» из Страны восходящего солнца, Cadillac XT5 обилием своих функциональных «фишек» ставит на их премиальности большую и жирную кляксу.

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8 апреля 2017
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