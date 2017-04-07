Cadillac XT5: рулить не обязательно

Пожалуй, для начала следует сказать о том, что это не посвежевший SRX, как многим кажется, а абсолютно новый автомобиль. Да, новичок сменил предшественника на боевом посту и в облике машины угадываются знакомые черты, но стоит копнуть чуть глубже, как сразу понимаешь: SRX до XT5 так же далеко, как Lexus — до премиума.

Кроссовер построен на свежей модульной платформе С1, специально созданной «джиэмовцами» для выпуска среднеразмерных и больших SUV. Кроме того, автомобиль получил новую адаптивную подвеску, подстраивающуюся под индивидуальную манеру езды, а при изготовлении кузова были использованы элементы легкой, но в то же время сверхпрочной стали. В итоге — «икстипятый» безупречно держит дорогу, обладает отличной динамикой и радует острой управляемостью.

В принципе, на этом можно было бы закончить сие повествование, если бы ни прочие особенности, характеризующие машину не только как самый нашпигованный «Кадиллак», но и как одну из лучших в сегменте вообще. Впрочем, обо всем по порядку.