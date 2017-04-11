Автомобили

Тест-драйв Chevrolet Camaro V против Chevrolet Camaro VI: победителей нет Фото и видео: Вячеслав Василенко

Кто там сказал, что Chevrolet Camaro умер после того, как американцы воткнули под его капот бюджетную турбосвистелку? А ну-ка иди сюда, кем бы ты ни был — скептиком, хейтером, завистником или обладателем Ford Mustang! Безосновательно брюзжать может каждый, сидя дома перед покрытым пылью ноутбуком.