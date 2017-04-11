Chevrolet Camaro V против Chevrolet Camaro VI: победителей нет

А вот портал «АвтоВзгляд» на деле сравнил машину, оснащенную наддувным 2-литровым движком, с более мощной версией, вооруженной атмосферным V6, — новичок ничем не уступает своему старшему брату, а в ряде случаев даже превосходит его. Впрочем, убедитесь в этом сами, посмотрев наш видео тест-драйв.
Кто там сказал, что Chevrolet Camaro умер после того, как американцы воткнули под его капот бюджетную турбосвистелку? А ну-ка иди сюда, кем бы ты ни был — скептиком, хейтером, завистником или обладателем Ford Mustang! Безосновательно брюзжать может каждый, сидя дома перед покрытым пылью ноутбуком.